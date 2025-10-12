https://sarabic.ae/20251012/إسرائيل-تزعم-العثور-على-مذكرة-بخط-يد-يحيى-السنوار-1105898551.html
إسرائيل تزعم العثور على مذكرة بخط يد يحيى السنوار
إسرائيل تزعم العثور على مذكرة بخط يد يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عثورها على مذكرة في قطاع غزة خلال العام الحالي، بخط يد القيادي الراحل في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T10:09+0000
2025-10-12T10:09+0000
2025-10-12T10:09+0000
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093953971_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d01186c48fd5010819de43fcab99fd40.jpg
وادعت إسرائيل أن المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و"بث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه "انتفاضة عفوية"، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.
https://sarabic.ae/20251009/إعلام-إسرائيلي-جثمانا-يحيى-ومحمد-السنوار-لن-يسلما-في-إطار-الاتفاق-مع-حماس-1105800538.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093953971_27:0:915:666_1920x0_80_0_0_0fa4b8b53d8a1910c246b728e50c98ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
إسرائيل تزعم العثور على مذكرة بخط يد يحيى السنوار
زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عثورها على مذكرة في قطاع غزة خلال العام الحالي، بخط يد القيادي الراحل في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار.
وادعت إسرائيل أن المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و"بث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.
يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.
وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه "انتفاضة عفوية"، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.