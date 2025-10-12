إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/إعلام-الولايات-المتحدة-ومصر-وقطر-ستوقع-على-ضمانات-بشأن-اتفاق-غزة-1105918598.html
إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة
إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، وربما تركيا، ستوقع وثيقة تضمن اتفاقاً لإنهاء الصراع في قطاع غزة خلال قمة... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T20:07+0000
2025-10-12T20:07+0000
العالم
شرم الشيخ
مصر
قطاع غزة
اسرائيل
مفاوضات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3605fcff13dedf85e19d5f3505c2901c.jpg
وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن انعقاد قمة في شرم الشيخ في مصر، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور قادة أكثر من 20 دولة، وسيرأس القمة السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الوكالة في بيان نقلا عن دبلوماسي، إن "الدول التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستوقع على وثيقة تضمن الاتفاق، في قمة تعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ". وأعلن ترامب، الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع في قطاع غزة. وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستطلق سراح مئات الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب. وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان"حماس": لا دور للحركة في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية
https://sarabic.ae/20251012/قمة-السلام--في-شرم-الشيخ-ما-الأبعاد-الاستراتيجية-لحضور-قادة-العالم-توقيع-اتفاق-وقف-الحرب-في-غزة-1105914238.html
https://sarabic.ae/20251012/قمة-شرم-الشيخ-تفاصيل-مهمة-عن-اليوم-الذي-قد-يغير-مستقبل-الشرق-الأوسط-1105900242.html
شرم الشيخ
مصر
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adf2e415a55b1302e83a8236237ed597.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, شرم الشيخ, مصر, قطاع غزة, اسرائيل, مفاوضات
العالم, شرم الشيخ, مصر, قطاع غزة, اسرائيل, مفاوضات

إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة

20:07 GMT 12.10.2025
© AP Photoعمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، وربما تركيا، ستوقع وثيقة تضمن اتفاقاً لإنهاء الصراع في قطاع غزة خلال قمة شرم الشيخ يوم الإثنين.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن انعقاد قمة في شرم الشيخ في مصر، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور قادة أكثر من 20 دولة، وسيرأس القمة السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الوكالة في بيان نقلا عن دبلوماسي، إن "الدول التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستوقع على وثيقة تضمن الاتفاق، في قمة تعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ".
وبحسب مصدر الوكالة، فإن الولايات المتحدة ومصر وقطر، وعلى الأرجح تركيا، ستكون ضامنة للاتفاق الذي تم التوصل إليه.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة
16:53 GMT
وأعلن ترامب، الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع في قطاع غزة.
وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستطلق سراح مئات الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.
تتضمن خطة ترامب، التي عرضت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الوثيقة على أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في حكم قطاع غزة، مع نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.
عمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
قمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط
11:49 GMT
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان
"حماس": لا دور للحركة في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала