إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، وربما تركيا، ستوقع وثيقة تضمن اتفاقاً لإنهاء الصراع في قطاع غزة خلال قمة...

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن انعقاد قمة في شرم الشيخ في مصر، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور قادة أكثر من 20 دولة، وسيرأس القمة السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الوكالة في بيان نقلا عن دبلوماسي، إن "الدول التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستوقع على وثيقة تضمن الاتفاق، في قمة تعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ". وأعلن ترامب، الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع في قطاع غزة. وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستطلق سراح مئات الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب. وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان"حماس": لا دور للحركة في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية

