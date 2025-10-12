عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
دميترييف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب
تابعنا عبر
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".
وأشار دميترييف إلى أن "الشائعات التي روج لها معارضو عملية السلام حول ضعف نفوذ المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في الإدارة الرئاسية الأمريكية، ثبت أنها عارية عن الصحة تمامًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
8 أكتوبر, 08:54 GMT

وأضاف دميترييف: "بصفته كبير المهندسين والمفاوضين، الذين نجحوا في وضع وتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، والتي حظيت بدعم روسيا أيضًا، يحافظ ويتكوف على دوره الرئيسي ويعززه بشكل كبير، حتى أشد منتقديه يقرون بنجاحه ونهجه البراغماتي".

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.
وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
