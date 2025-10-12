https://sarabic.ae/20251012/دميترييف-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-مستمر-على-أساس-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-في-قمة-ألاسكا-1105895065.html

دميترييف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا

دميترييف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T08:05+0000

2025-10-12T08:05+0000

2025-10-12T08:26+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

فلاديمير بوتين

ترامب

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg

وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".وأشار دميترييف إلى أن "الشائعات التي روج لها معارضو عملية السلام حول ضعف نفوذ المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في الإدارة الرئاسية الأمريكية، ثبت أنها عارية عن الصحة تمامًا".وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251008/موسكو-زخم-التسوية-الأوكرانية-الذي-ظهر-بعد-اجتماع-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-قد-استنفد-1105750078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب