دميترييف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".
وأشار دميترييف إلى أن "الشائعات التي روج لها معارضو عملية السلام حول ضعف نفوذ المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في الإدارة الرئاسية الأمريكية، ثبت أنها عارية عن الصحة تمامًا".
وأضاف دميترييف: "بصفته كبير المهندسين والمفاوضين، الذين نجحوا في وضع وتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، والتي حظيت بدعم روسيا أيضًا، يحافظ ويتكوف على دوره الرئيسي ويعززه بشكل كبير، حتى أشد منتقديه يقرون بنجاحه ونهجه البراغماتي".
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.
وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.