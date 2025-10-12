https://sarabic.ae/20251012/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-قبيل-عودة-المحتجزين-أعدنا-صياغة-وجه-الشرق-الأوسط-1105903703.html

رئيس الأركان الإسرائيلي قبيل عودة المحتجزين: أعدنا صياغة وجه الشرق الأوسط

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، اليوم الأحد، رسالة إلى الجنود قبيل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية المرتقبة، تناول فيها "الثمن... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكر زامير في رسالته أن "كارثة 7 أكتوبر 2023 وجهت ضربة للثقة بين الجيش والمواطنين، لكن من رحم هذا الصدع ظهر جيل من المقاتلين حوّل ذلك اليوم إلى نقطة تحول".وأكد أن "الهدفين الأساسيين طوال الحرب كانا إعادة المحتجزين وهزيمة "حماس"، مشددا على أن "إطلاق سراح المحتجزين كان واجبا مقدسا يفرضه التزام الجيش تجاه جنوده ومواطني الدولة".وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إلى إنجازات عسكرية قال إنها أوصلت الجيش إلى "سيطرة عملياتية كاملة على كامل قطاع غزة"، وأن القوات أعادت تشكيل "وجه الشرق الأوسط"، والمفهوم الأمني لإسرائيل واستراتيجيتها للدفاع والردع للسنوات المقبلة.وشدد زامير على "ضرورة استخلاص الدروس من الفشل والأحداث السابقة"، معبرا عن "احترامه للثمن الذي دُفع"، ومؤكدا "التزام الجيش بأن يكون جديرا بالتضحيات".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

