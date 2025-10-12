https://sarabic.ae/20251012/كاتس-يكشف-عن-التحدي-الأكبر-لإسرائيل-بعد-إعادة-محتجزيها-لدى-حماس-1105893410.html
كاتس يكشف عن "التحدي الأكبر" لإسرائيل بعد إعادة محتجزيها لدى "حماس"
كاتس يكشف عن "التحدي الأكبر" لإسرائيل بعد إعادة محتجزيها لدى "حماس"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن التحدي الأكبر أمام إسرائيل بعد استكمال عملية إعادة المحتجزين يتمثل في تدمير جميع أنفاق حركة "حماس"... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح عبر منصة "إكس"، أن تلك العملية ستتم "سواء من خلال الجيش الإسرائيلي أو من خلال آلية دولية ستقام تحت إشراف أمريكا".وشدد على أن "هذه الخطوة تمثل جوهر تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاح غزة وتحييد حركة "حماس".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
كاتس يكشف عن "التحدي الأكبر" لإسرائيل بعد إعادة محتجزيها لدى "حماس"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن التحدي الأكبر أمام إسرائيل بعد استكمال عملية إعادة المحتجزين يتمثل في تدمير جميع أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضح عبر منصة "إكس"، أن تلك العملية ستتم "سواء من خلال الجيش الإسرائيلي أو من خلال آلية دولية ستقام تحت إشراف أمريكا".
وشدد على أن "هذه الخطوة تمثل جوهر تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاح غزة وتحييد حركة "حماس".
وتابع كاتس مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق "حماس".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة
، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.