شمخاني يعلق على تساؤلات حول وجود تدخل خارجي وراء وفاة إبراهيم رئیسي

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
رد علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على تساؤلات مثارة حول وجود تدخلات خارجية محتملة وراء وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في حادث سقوط طائرته، العام الماضي.
وقال شمخاني في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، إن "هيئة الأركان العامة الإيرانية لم تسجل أي حادث داخل الطائرة حتى اللحظة الأخيرة".
وأضاف المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني أن "بعد حرب الأيام الـ12 في يونيو/ حزيران 2025، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كان مقتل رئیسي مرتبطا بإسرائيل".
وأوضح شمخاني قائلا: "استنادا إلى القدرات الفنية لفرق التحقيق، لم يُعثر على أي دليل يثبت تدخلا خارجيا في وفاة رئیسي، إلا أن بعض جوانب الأحداث قد تكون خارج نطاق قدراتنا التقنية".
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في سبتمبر/ أيلول 2024، أن "التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، يشير إلى أنها سقطت نتيجة أحوال جوية معقدة".
في هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يتحدث الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، أمام حشد من الناس في التجمع السنوي لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 في طهران، يوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
إيران ترد على محمد الصدر بعد اتهامه إسرائيل باغتيال إبراهيم رئيسي
26 أغسطس, 05:31 GMT
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي، لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه"، مؤكدة أنه "تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة".
وأضاف البيان أن "احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث".
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، مشيرة إلى "ظهور مفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بجبل".
مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
"مفاجأة كبيرة"... برلماني يزعم مقتل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على يد 3 دول
15 ديسمبر 2024, 15:53 GMT
وفي 19 مايو/ أيار 2024، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، شمال غربي البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو 2024، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة مروحية بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر "أراكس" الحدودي.
