وزير الخارجية المصري: نرفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
أكد وزيرالخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن "مصر تولي بأولوية بالبحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، حيث نعيش تحت خط الفقر المائي". 12.10.2025
وقال عبد العاطي، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "التعاون هو السبيل الأوحد لمواجهة تحديات ندرة المياه"، مشيرا إلى أن "القاهرة تتابع بقلق بالغ التطورات في منطقة حوض النيل الشرقي"، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.وأضاف عبد العاطي أن "مصر ترفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه"، متابعا: "لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية".وشدد على أن "تحركات مصر في نهر النيل مبنية على معتقد راسخ، ملتزم بالقوانين الدولية؛ لتحقيق الإدارة المثلى للمياه"، قائلا: "نحن على يقين راسخ أنه بالتعاون والتشاور والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يمكننا أن نحول مواردنا إلى موارد للتنمية؛ إذا حسنت النوابا وبالابتعاد عن الإجراءات الأحادية غير القانونية أو غير المشروعة".يشار إلى أن "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.وفي قت سابق، وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
