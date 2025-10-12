https://sarabic.ae/20251012/وزير-الخارجية-المصري-نرفض-اتخاذ-أي-إجراءات-أحادية-بشأن-ملف-المياه-1105896275.html

وزير الخارجية المصري: نرفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه

وزير الخارجية المصري: نرفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه

سبوتنيك عربي

أكد وزيرالخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن "مصر تولي بأولوية بالبحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، حيث نعيش تحت خط الفقر المائي". 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T08:44+0000

2025-10-12T08:44+0000

2025-10-12T08:44+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إثيوبيا

خلافات سد النهضة

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg

وقال عبد العاطي، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "التعاون هو السبيل الأوحد لمواجهة تحديات ندرة المياه"، مشيرا إلى أن "القاهرة تتابع بقلق بالغ التطورات في منطقة حوض النيل الشرقي"، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.وأضاف عبد العاطي أن "مصر ترفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه"، متابعا: "لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية".وشدد على أن "تحركات مصر في نهر النيل مبنية على معتقد راسخ، ملتزم بالقوانين الدولية؛ لتحقيق الإدارة المثلى للمياه"، قائلا: "نحن على يقين راسخ أنه بالتعاون والتشاور والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يمكننا أن نحول مواردنا إلى موارد للتنمية؛ إذا حسنت النوابا وبالابتعاد عن الإجراءات الأحادية غير القانونية أو غير المشروعة".يشار إلى أن "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.وفي قت سابق، وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

https://sarabic.ae/20251002/مصر-التصرفات-الإثيوبية-الأحادية-هي-أحد-أسباب-فيضان-نهر-النيل-1105536157.html

https://sarabic.ae/20250720/السيسي-لقائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-نهر-النيل-أمن-قومي-لمصر-1102840925.html

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي