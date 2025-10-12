https://sarabic.ae/20251012/-الكنيسة-الأرثوذكسية-الروسية-في-لبنان-تحتفل-بمناسبة-عيد-تذكار-وضع-الزنار-1105914077.html

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في لبنان تحتفل بمناسبة عيد تذكار "وضع الزنار"

أقامت رعية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في لبنان احتفالا كبيرا بمناسبة عيد تذكار "وضع الزنار"، وهو عيد ذو مكانة روحية خاصة في التقليد الأرثوذكسي. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

أقيم هذا الحدث المميز في رحاب كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة "جل الديب"، الواقعة شمال العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تعد مركزا حيويا للجالية الروسية. اكتسب الاحتفال أهمية خاصة بحضور شخصيات رفيعة المستوى، ما يعكس عمق العلاقات الروحية والدبلوماسية. كما شهد الاحتفال مشاركة واسعة من أبناء الجالية الروسية، الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية، ليجتمعوا معا كأسرة واحدة، ما حول المناسبة إلى ملتقى جامع يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم.لم يقتصر الحدث على الجانب الروحي فقط، بل امتد ليشمل معرضا احتفاليا عكس غنى الثقافة الروسية. حمل هذا الاحتفال في طياته غاية سامية، حيث تم الإعلان أن ريع المعرض بالكامل سيخصص لهدف نبيل، وسيتم استخدام العائدات لتمويل شراء مجموعة من الأيقونات المذهبة التي يجري تجهيزها خصيصا في ورش عمل فنية فيروسيا. ومن المقرر أن تستقدم هذه الأيقونات المقدسة لتزيين جدران كنيسة سيدة البشارة في جل الديب، ما سيزيد من بهاء الكنيسة ويعمق الأجواء الروحانية فيها، ويترك أثراً فنيا وإيمانيا دائما للأجيال القادمة.لقد نجحت رعية الكنيسة الروسية في تنظيم حدث متكامل جمع بين العبادة والاحتفال، وبين دعم المجتمع المحلي وتعميق ارتباطه الروحي بوطنه الأم، مؤكدة على دورها المحوري كحاضنة للإيمان والتراث.بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف

