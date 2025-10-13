عربي
"القسام" تكشف عن أسماء 20 محتجزا إسرائيليا ستطلق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى
"القسام" تكشف عن أسماء 20 محتجزا إسرائيليا ستطلق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى
"القسام" تكشف عن أسماء 20 محتجزا إسرائيليا ستطلق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، من المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T04:45+0000
2025-10-13T05:31+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
ونشرت "كتائب القسام" بيانا، فيه قائمة بـ20 اسما للإفراج عنهم، وجاء في البيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين للتوجّه إلى قاعدة ريعيم قرب حدود غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى الجولات عند الثامنة صباحا.وبحسب التقرير، خُطِّط لمرحلتين من الإفراج صباحا (الجولة الثانية قرابة التاسعة أو العاشرة)، مع تحديد ثلاث نقاط داخل غزة لتسليم المحتجزين: خان يونس جنوبا، مخيّمات الوسطى، ومدينة غزة شمالًا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وأضاف: "وقف إطلاق النار سيصمد، وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصير جيدة".وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-غزة-1105922461.html
https://sarabic.ae/20251012/إعلام-الولايات-المتحدة-ومصر-وقطر-ستوقع-على-ضمانات-بشأن-اتفاق-غزة-1105918598.html
نشرت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، من المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
ونشرت "كتائب القسام" بيانا، فيه قائمة بـ20 اسما للإفراج عنهم، وجاء في البيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم".
1.
بار أبراهام كوبرشتاين
2.
أفيتار دافيد
3.
يوسف حاييم أوحانا
4.
سيغيف كالفون
5.
أفيناتان أور
6.
إلكانا بوحبوط
7.
ماكسيم هيركين
8.
نمرود كوهين
9.
متان تسنغاوكر
10.
دافيد كونيو
11.
إيتان هورن
12.
متان أنغريست
13.
إيتان مور
14.
غالي بيرمان
15.
زيف بيرمان
16.
عمري ميران
17.
ألون أوهل
18.
غاي جلبوع-دلال
19.
روم براسلافسكي
20.
أريئيل كونيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب يعرب عن رغبته في زيارة غزة
02:13 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين للتوجّه إلى قاعدة ريعيم قرب حدود غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى الجولات عند الثامنة صباحا.
وبحسب التقرير، خُطِّط لمرحلتين من الإفراج صباحا (الجولة الثانية قرابة التاسعة أو العاشرة)، مع تحديد ثلاث نقاط داخل غزة لتسليم المحتجزين: خان يونس جنوبا، مخيّمات الوسطى، ومدينة غزة شمالًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت".
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
إعلام: الولايات المتحدة ومصر وقطر ستوقع على ضمانات بشأن اتفاق غزة
أمس, 20:07 GMT
وأضاف: "وقف إطلاق النار سيصمد، وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصير جيدة".
وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.
وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".
وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا
