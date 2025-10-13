https://sarabic.ae/20251013/القسام-تكشف-عن-أسماء-20-أسيرا-إسرائيليا-سيطلق-سراحهم-ضمن-صفقة-طوفان-الأقصى-1105923621.html
"القسام" تكشف عن أسماء 20 محتجزا إسرائيليا ستطلق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى
ونشرت "كتائب القسام" بيانا، فيه قائمة بـ20 اسما للإفراج عنهم، وجاء في البيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين للتوجّه إلى قاعدة ريعيم قرب حدود غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى الجولات عند الثامنة صباحا.وبحسب التقرير، خُطِّط لمرحلتين من الإفراج صباحا (الجولة الثانية قرابة التاسعة أو العاشرة)، مع تحديد ثلاث نقاط داخل غزة لتسليم المحتجزين: خان يونس جنوبا، مخيّمات الوسطى، ومدينة غزة شمالًا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وأضاف: "وقف إطلاق النار سيصمد، وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصير جيدة".وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا
04:45 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 13.10.2025)
نشرت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، من المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
ونشرت "كتائب القسام" بيانا، فيه قائمة بـ20 اسما للإفراج عنهم، وجاء في البيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين للتوجّه إلى قاعدة ريعيم قرب حدود غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى الجولات عند الثامنة صباحا.
وبحسب التقرير، خُطِّط لمرحلتين من الإفراج صباحا (الجولة الثانية قرابة التاسعة أو العاشرة)، مع تحديد ثلاث نقاط داخل غزة لتسليم المحتجزين: خان يونس جنوبا، مخيّمات الوسطى، ومدينة غزة شمالًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت".
وأضاف: "وقف إطلاق النار سيصمد، وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية
والأمور سوف تصير جيدة".
وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.
وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".
وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.