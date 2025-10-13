https://sarabic.ae/20251013/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-الملف-الأوكراني-مستمرة-عبر-القنوات-ذات-الصلة-1105935513.html
الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات المناسبة مستمرة، ولكن، للأسف لم يحرز أي تقدم في الملف الأوكراني".وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات المناسبة مستمرة، ولكن، للأسف لم يحرز أي تقدم في الملف الأوكراني".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.
وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين
، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.
وقال لافروف: "إنه لا يراوغ (ترامب)، ولا يخفي أفكاره. إنه يركز على النتائج، على ما يسميه "صفقات" بالمعنى الأوسع للكلمة. وهذا يشمل المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والفضاء وتنمية الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة".
وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة
، خطوة مهمة.