عربي
بث مباشر... ترامب في الكنيست.. نتنياهو: أنت أعظم صديق لإسرائيل
الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة
الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات المناسبة مستمرة، ولكن، للأسف لم يحرز أي تقدم في الملف الأوكراني".وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.
الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة

10:45 GMT 13.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaكرملين موسكو
كرملين موسكو
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات المناسبة مستمرة، ولكن، للأسف لم يحرز أي تقدم في الملف الأوكراني".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات
18 سبتمبر, 12:08 GMT
18 سبتمبر, 12:08 GMT
وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
8 أكتوبر, 08:54 GMT
8 أكتوبر, 08:54 GMT
وقال لافروف: "إنه لا يراوغ (ترامب)، ولا يخفي أفكاره. إنه يركز على النتائج، على ما يسميه "صفقات" بالمعنى الأوسع للكلمة. وهذا يشمل المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والفضاء وتنمية الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة".
وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.
