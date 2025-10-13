https://sarabic.ae/20251013/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-الملف-الأوكراني-مستمرة-عبر-القنوات-ذات-الصلة-1105935513.html

الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة

الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني مستمرة عبر القنوات ذات الصلة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات المناسبة مستمرة، ولكن، للأسف لم يحرز أي تقدم في الملف الأوكراني".وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.

