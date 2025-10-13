https://sarabic.ae/20251013/بعد-الضجة-أمام-ترامب-في-الكنيست-نائب-إسرائيلي-يكشف-سبب-طرده--1105957483.html
بعد الضجة أمام ترامب في الكنيست... نائب إسرائيلي يكشف سبب طرده
كشف النائب الإسرائيلي أيمن عودة، اليوم الاثنين، سبب طرده من جلسة الكنيست الإسرائيلي أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة الكنيست التي جمعت ترامب
وكتب عودة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أبعدوني من الجلسة العامة لمجرد أنني طرحت أبسط مطلب، مطلبا يتفق عليه المجتمع الدولي بأسره، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".ونشر عودة صورة للافتة التي حملها في الجلسة، والتي كتب عليها "اعترفوا بفلسطين".وفي وقت سابق من اليوم، نشر عودة تغريدة أبدى فيها امتعاضا من جلسة الكنيست التي حملت "نفاقا لا يطاق" على حد وصفه.وأضاف: "لكل من يعيش في فقاعة الكنيست المنعزلة، رغم حكومة يمينية بالكامل، ورغم الاستخدام الساخر لأحداث السابع من أكتوبر، ورغم حرب الإبادة، فشلت حكومة الجرائم في تغيير المعادلة البسيطة، وهي أن هناك شعبان هنا، وسيبقيان هنا".وختم: "إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، فقط هو ما سيجلب العدالة والسلام والأمن للجميع".ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجوم على ترامب كان من خلال شخص من المعارضة الإسرائيلية، مؤكدة إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست، بعد أن رفعا لافتة كُتب عليها "إبادة جماعية"، خلال كلمة ترامب.
بعد الضجة أمام ترامب في الكنيست... نائب إسرائيلي يكشف سبب طرده
كشف النائب الإسرائيلي أيمن عودة، اليوم الاثنين، سبب طرده من جلسة الكنيست الإسرائيلي أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة الكنيست التي جمعت ترامب وقادة الحكومة الإسرائيلية.
وكتب عودة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أبعدوني من الجلسة العامة لمجرد أنني طرحت أبسط مطلب، مطلبا يتفق عليه المجتمع الدولي بأسره، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "الاعتراف بهذه الحقيقة البسيطة، هناك شعبان هنا، ولن يرحل أي منهما".
ونشر عودة صورة للافتة التي حملها في الجلسة، والتي كتب عليها "اعترفوا بفلسطين".
وفي وقت سابق من اليوم، نشر عودة تغريدة أبدى فيها امتعاضا من جلسة الكنيست التي حملت "نفاقا لا يطاق" على حد وصفه.
وكتب عودة: "إن حجم النفاق في الجلسة العامة لا يطاق. إن تتويج نتنياهو بالإطراء غير المسبوق، لا يعفيه وحكومته من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، ولا من المسؤولية عن دماء مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف: "لكل من يعيش في فقاعة الكنيست المنعزلة، رغم حكومة يمينية بالكامل، ورغم الاستخدام الساخر لأحداث السابع من أكتوبر، ورغم حرب الإبادة، فشلت حكومة الجرائم في تغيير المعادلة البسيطة، وهي أن هناك شعبان هنا، وسيبقيان هنا".
وختم: "إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، فقط هو ما سيجلب العدالة والسلام والأمن للجميع".
وفي وقت سابق من اليوم، حدثت مشادات في الكنيست الإسرائيلي، أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجوم على ترامب كان من خلال شخص من المعارضة الإسرائيلية
، مؤكدة إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست، بعد أن رفعا لافتة كُتب عليها "إبادة جماعية"، خلال كلمة ترامب.