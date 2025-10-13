https://sarabic.ae/20251013/مشادات-وصيحات-استهجان-خلال-خطاب-ترامب-في-الكنيست-فيديو-1105944008.html

مشادات وصيحات استهجان خلال خطاب ترامب في الكنيست... فيديو

مشادات وصيحات استهجان خلال خطاب ترامب في الكنيست... فيديو

سبوتنيك عربي

حدثت مشادات في الكنيست الإسرائيلي، أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T11:41+0000

2025-10-13T11:41+0000

2025-10-13T11:41+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105927020_0:0:1539:867_1920x0_80_0_0_605d9eac631ddd064394b047375f67d1.jpg

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجوم على ترامب كان من خلال شخص من المعارضة الإسرائيلية، مؤكدة إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست، بعد أن رفعا لافتة كُتب عليها "إبادة جماعية" خلال كلمة ترامب.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء كلمته، أن "كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي". وتوجه بالشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة، والتي توحدت للضغط على حركة حماس الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن.وأشار إلى أنه "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مميزا"، ولفت إلى أن نتنياهو "يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه أسهمت في الوصول إلى هذا اليوم".واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمته في الكنيست الإسرائيلي، أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم"، مشيرا إلى أن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة، باعتبار أنها التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".ولفت إلى أنه "بعد عامين صعبين للغاية من الظلمات والأسر، لدينا 20 رهينة من الشجعان يعودون لحضن عائلاتهم".وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html

https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم