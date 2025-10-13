https://sarabic.ae/20251013/حماس-تعلن-تسليم-4-جثث-رهائن-إلى-إسرائيل-1105961973.html

حماس تعلن تسليم 4 جثث رهائن إلى إسرائيل

حماس تعلن تسليم 4 جثث رهائن إلى إسرائيل

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم اليوم الإثنين جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

وقالت القسام، في بيان لها، إن ذلك جاء "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أنها ستسلم جثامين الأسرى غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيري.وأكدت "القسام"، في وقت سابق اليوم، تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب، مشددة على ضرورة تدخل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الإثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

