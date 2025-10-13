https://sarabic.ae/20251013/قطر-القضايا-الحساسة-تأجلت-لعدم-جاهزية-إسرائيل-وحماس-لاتفاق-شامل-1105965812.html

قطر: القضايا الحساسة تأجلت لعدم جاهزية إسرائيل وحماس لاتفاق شامل

قطر: القضايا الحساسة تأجلت لعدم جاهزية إسرائيل وحماس لاتفاق شامل

سبوتنيك عربي

حذر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من تعقيدات مناقشة قضايا حساسة مثل أسلحة حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات أُرجئت... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T15:06+0000

2025-10-13T15:06+0000

2025-10-13T15:06+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg

وأوضح الشيخ محمد، في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد، أن حماس أبدت انفتاحًا على مناقشة سبل تجنب تشكيلها تهديدًا لإسرائيل، لكن الوسطاء قرروا تأجيل المفاوضات حول ترسانة الحركة بعد نجاحهم في التوسط لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقال في تصريحات أدلى بها الجمعة في باريس عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء خارجية دول عربية وأوروبية: "لو سعينا إلى مفاوضات شاملة، لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج".وتاريخيًا، رفضت حماس نزع سلاحها، مشددة على ضرورة حوار وطني فلسطيني لتحديد مستقبل غزة. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستنزع سلاح حماس وتجعل غزة منطقة منزوعة السلاح "بالدبلوماسية أو بالقوة"، مضيفًا: "سيتم ذلك إما بالطريقة السهلة أو الصعبة". وأشار الشيخ محمد إلى أن إحدى التحديات الرئيسية تتمثل في تحديد الجهة التي ستتسلم أسلحة حماس، لافتًا إلى "فارق كبير" بين تسليمها إلى سلطة فلسطينية إصلاحية أو جهة أخرى.وأضاف الدبلوماسي القطري أن هناك انقسامات داخل حماس حول مستقبل الحركة، حيث يعارض بعض قادتها نزع السلاح، بينما يتبنى آخرون نهجًا أكثر براغماتية. وأشار إلى أن "حماس خسرت إحدى أهم أوراقها التفاوضية ضد إسرائيل بإطلاق سراح آخر الرهائن".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

https://sarabic.ae/20251013/خبير-في-الشؤون-الإيرانية-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-اتفاق-سلام-غزة-على-العلاقة-بين-طهران-وإسرائيل-1105965056.html

https://sarabic.ae/20251013/على-وقع-قمة-شرم-الشيخ-حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تحاول-وضع-مبررات-مسبقة-للتنصل-من-لاتفاق-غزة--1105963558.html

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-يسجل-رسالة-في-سجل-الكنيست-حرب-غزة-انتهت-إنه-يوم-عظيم-1105959995.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة