استعدادات أمنية مكثفة قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم.. صور

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في مدينة أوديني، انتشرت وحدات القناصة على أسطح فندق المنتخب الإسرائيلي قبل المواجهة مع نظيره الإيطالي في تصفيات كأس العالم.وأوضحت أن أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، انتشرت منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق المباراة التي ستقام على ملعب فريولي.وأشارت إلى أنه تم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في غزة، حيث من المقرر أن تنطلق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط مدينة أوديني قبل ساعات من انطلاق المباراة، وستقام المسيرة بعيدا عن الملعب الواقع في أطراف المدينة. وفي السياق نفسه، قررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.والتقى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي قبل عام في مدينة أوديني نفسها، التي تم اختيارها بسبب صعوبة الوصول النسبي إلى المدينة الواقعة في شمال شرق إيطاليا بالقرب من الحدود مع سلوفينيا، وسهولة عزل الملعب، حيث تم نصب حواجز على الطرق المحيطة به.يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

