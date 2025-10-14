https://sarabic.ae/20251014/العراق-وتركيا-يناقشان-سبل-تعزيز-أمن-الحدود-المشتركة-1106010255.html
العراق وتركيا يناقشان سبل تعزيز أمن الحدود المشتركة
ناقش العراق وتركيا، اليوم الثلاثاء، سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين، وتنسيق الجهود بما يسهم في تعزيز أمن الحدود. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة اﻷنباء العراقية(واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، عقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية لمجموعة التخطيط المشترك مع تركيا".وأكد أن "الاجتماع جاء لمتابعة أعمال اللجنةِ الفنية والأمنية المعنية بتنسيق الجهود بين الجانبين في إطار اللجنة الدائمة المشتركة للأمن (العراقية – التركية)، المنبثقة عن الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين لعام 2024".وأفاد بيان الخارجية العراقية بأن "الاجتماع ناقش آليات التعاون المشترك، وسبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود بين المؤسسات العراقية ذات الصلة بعمل اللجنة، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود وتطوير التعاون الفني مع الجانب التركي، ضمن إطار الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة".وأشار السفير العراقي محمد حسين بحر العلوم خلال الاجتماع إلى حرص العراق على تفعيل مسارات العمل المشترك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في توحيد الجهود الحكومية ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار".يشار إلى أن شمال العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا. وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.
ونقلت وكالة
اﻷنباء العراقية(واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، عقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية لمجموعة التخطيط المشترك مع تركيا".
25 ديسمبر 2024, 14:46 GMT
وأكد أن "الاجتماع جاء لمتابعة أعمال اللجنةِ الفنية والأمنية المعنية بتنسيق الجهود بين الجانبين في إطار اللجنة الدائمة المشتركة للأمن (العراقية – التركية)، المنبثقة عن الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين لعام 2024".
وأفاد بيان الخارجية العراقية بأن "الاجتماع ناقش آليات التعاون المشترك، وسبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
الموقعة بين البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود بين المؤسسات العراقية ذات الصلة بعمل اللجنة، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود وتطوير التعاون الفني مع الجانب التركي، ضمن إطار الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة".
وأشار السفير العراقي محمد حسين بحر العلوم خلال الاجتماع إلى حرص العراق على تفعيل مسارات العمل المشترك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في توحيد الجهود الحكومية ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار".
يشار إلى أن شمال العراق
يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.