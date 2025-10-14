"بحركات بهلوانية"... روبوتات بشرية تشارك في عرض مسرحي في الصين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"بحركات بهلوانية"... روبوتات بشرية تشارك في عرض مسرحي في الصين
"بحركات بهلوانية"... روبوتات بشرية تشارك في عرض مسرحي في الصين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر "روبوتات بشرية" صينية وهي تؤدي أدواراً تمثيلية على خشبة المسرح، جنبا إلى جنب مع الممثلين البشر، في تجربة مسرحية...
ويظهر الفيديو الروبوتات وهي تقوم بحركات رقص بهلوانية مثل الدوران والوقوف على اليدين والدوران الخلفي، كما يظهر كلاب روبوتية شاركت في العرض.ويعكس هذا العرض التقدم السريع في مجال الروبوتات في الصين، حيث أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من التناسق بين الروبوتات والراقصين البشريين. ابتكار صيني جديد.. روبوت ذكي لتنظيف الألواح الشمسية... فيديودولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
"بحركات بهلوانية"... روبوتات بشرية تشارك في عرض مسرحي في الصين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر "روبوتات بشرية" صينية وهي تؤدي أدواراً تمثيلية على خشبة المسرح، جنبا إلى جنب مع الممثلين البشر، في تجربة مسرحية لافتة.
ويظهر الفيديو الروبوتات وهي تقوم بحركات رقص بهلوانية مثل الدوران والوقوف على اليدين والدوران الخلفي، كما يظهر كلاب روبوتية شاركت في العرض.
ويعكس هذا العرض التقدم السريع في مجال الروبوتات في الصين، حيث أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من التناسق بين الروبوتات والراقصين البشريين.
ابتكار صيني جديد.. روبوت ذكي لتنظيف الألواح الشمسية... فيديو
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
