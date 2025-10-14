https://sarabic.ae/20251014/بحركات-بهلوانية-روبوتات-بشرية-تشارك-في-عرض-مسرحي-في-الصين-1106004535.html
"بحركات بهلوانية"... روبوتات بشرية تشارك في عرض مسرحي في الصين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر "روبوتات بشرية" صينية وهي تؤدي أدواراً تمثيلية على خشبة المسرح، جنبا إلى جنب مع الممثلين البشر، في تجربة مسرحية
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
العالم
ويظهر الفيديو الروبوتات وهي تقوم بحركات رقص بهلوانية مثل الدوران والوقوف على اليدين والدوران الخلفي، كما يظهر كلاب روبوتية شاركت في العرض.ويعكس هذا العرض التقدم السريع في مجال الروبوتات في الصين، حيث أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من التناسق بين الروبوتات والراقصين البشريين.
الصين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر "روبوتات بشرية" صينية وهي تؤدي أدواراً تمثيلية على خشبة المسرح، جنبا إلى جنب مع الممثلين البشر، في تجربة مسرحية لافتة.
ويظهر الفيديو الروبوتات وهي تقوم بحركات رقص بهلوانية مثل الدوران والوقوف على اليدين والدوران الخلفي، كما يظهر كلاب روبوتية شاركت في العرض.
ويعكس هذا العرض التقدم السريع في مجال الروبوتات في الصين، حيث أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من التناسق بين الروبوتات والراقصين البشريين.