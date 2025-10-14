عربي
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أغنى دولة في العالم، ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".وسبق أن صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، لكنه ينوي زيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أغنى دولة في العالم، ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".
وسبق أن صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، لكنه ينوي زيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
2 أكتوبر, 21:56 GMT
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
