https://sarabic.ae/20251014/ترامب-الولايات-المتحدة-أصبحت-أغنى-دولة-في-العالم-بعد-فرض-الرسوم-الجمركية-1105980162.html
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T03:29+0000
2025-10-14T03:29+0000
2025-10-14T03:29+0000
ترامب
العالم
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أغنى دولة في العالم، ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".وسبق أن صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، لكنه ينوي زيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, العالم, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أغنى دولة في العالم، ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".
وسبق أن صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار
من الرسوم الجمركية على الواردات، لكنه ينوي زيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.