ترامب غاضب من صورته على غلاف مجلة أمريكية
والتقط غلاف مجلة "تايم" صورة ترامب من زاوية منخفضة مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه، الأمر الذي لم يرق للرئيس الذي يولي اهتماما كبيرا بصورته العامة.وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد كتبت مجلة "تايم" مقالا جيدا عني، لكن الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق". وأضاف: "لقد أخفوا شعري، وأضافوا شيئا فوق رأسي يبدو كأنه تاج صغير عائم، أمر غريب جدا".وتابع الرئيس الأمريكي في منشوره: "لم أحب أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة جدا وتستحق الانتقاد، ماذا يفعلون ولماذا؟".يشار إلى أن دونالد ترامب زار إسرائيل أمس الإثنين، وغادر منها إلى شرم الشيخ المصرية، حيث وقع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة مع الدول الضامنة الأخرى وهي مصر وقطر وتركيا.
تابعنا عبر
ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على غلاف مجلة أمريكية أشادت بـ"انتصاره" بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لكنه أعرب عن استيائه من أن الصورة "أخفت شعره".
والتقط غلاف مجلة "تايم" صورة ترامب من زاوية منخفضة مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه، الأمر الذي لم يرق للرئيس الذي يولي اهتماما كبيرا بصورته العامة.
وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد كتبت مجلة "تايم" مقالا جيدا عني، لكن الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق".
وأضاف: "لقد أخفوا شعري، وأضافوا شيئا فوق رأسي يبدو كأنه تاج صغير عائم، أمر غريب جدا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط
11:33 GMT
وتابع الرئيس الأمريكي في منشوره: "لم أحب أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة جدا وتستحق الانتقاد، ماذا يفعلون ولماذا؟".
يشار إلى أن دونالد ترامب زار إسرائيل أمس الإثنين، وغادر منها إلى شرم الشيخ المصرية، حيث وقع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة مع الدول الضامنة الأخرى وهي مصر وقطر وتركيا.
