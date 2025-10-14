عربي
خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط
خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط
وأضاف الرز، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أولاهما أن إدارة البيت الأبيض درست موقع الولايات المتحدة الحالي على خريطة الشرق الأوسط فوجدت أن محور الشرق يتقدم فيها بدوره الإنمائي التعاوني الحضاري ويوسع حضوره القوي بين دول هذه المنطقة، في نفس الوقت الذي تجمدت فيه مساعي الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.وأوضح أنه من هنا جاءت انطلاقة الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة من أجل فتح الطريق أمام دور أمريكي كبير في الشرق الأوسط، وقد أفصح الرئيس ترامب عن ذلك حين أكد أن هدف مبادرته ليس غزة فقط بل إقامة شرق أوسط جديد.وتابع: "محاولة الإنقاذ الثانية هي للكيان الإسرائيلي بما فيه نتنياهو وحكومته بعدما أوقع نفسه في أوسع وأكبر عزلة على مستوى العالم".وأشار المحلل السياسي إلى أن كلمات ترامب في تل أبيب وشرم الشيخ تضمنت رؤيته بأن إيران سوف تشارك بعملية السلام، إلا أن نتنياهو واصل تهديده لإيران، معتبرا (أي نتنياهو) أن الحرب معها ستكون سمة المرحلة المقبلة".واستطرد: "في الكنيست الإسرائيلي أكد ترامب حرصه على السلام بينما أعلن نتنياهو خطاب حرب واضح مهما حاول الرئيس الأمريكي تبييض نهجه العنصري".ولفت إلى أن الاعتقاد الأعم هو أن هاتين المحاولتين جاءتا متأخرتين، وكما أن نتنياهو بات مرغما على تذوق الدواء المر من دون أن يحقق أهدافه، فإن ترامب لن يستطيع تنفيذ استراتيجيته ضد محور الشرق، لأن زعماء هذا المحور حققوا نماذج حية فوق الأرض، فيما اكتفت الولايات المتحدة بإطلاق الأماني والوعود، وشتان ما بين الذهب والزبد، على حد وصفه.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما قام به خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى عودته إلى واشنطن "العاصمة الآمنة والجميلة".وقال ترامب، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها"، مضيفا: "الآن، على كل تلك الدول العظيمة التي ناضلت طويلا وبشدة من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه.واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة، وجرى خلال القمة التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة من قبل الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر.
https://sarabic.ae/20251014/الإفراج-عن-الأسرى-ضمن-اتفاق-غزة-وقمة-شرم-الشيخ-تغلق-باب-الحرب-1105989407.html
https://sarabic.ae/20251014/عضو-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يوضح-لماذا-لم-يتحدث-ترامب-عن-حل-الدولتين-1105988851.html
خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي
قال المحلل السياسي محمد سعيد الرز، إن اندفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم يكن محصورا في رغبته بتحقيق السلام، خاصة وأنه سبق أن هدد بتحويل القطاع إلى جحيم، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود لمحاولتي إنقاذ تسعى الولايات المتحدة لتحقيقهما.
وأضاف الرز، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أولاهما أن إدارة البيت الأبيض درست موقع الولايات المتحدة الحالي على خريطة الشرق الأوسط فوجدت أن محور الشرق يتقدم فيها بدوره الإنمائي التعاوني الحضاري ويوسع حضوره القوي بين دول هذه المنطقة، في نفس الوقت الذي تجمدت فيه مساعي الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
10:39 GMT
وأوضح أنه من هنا جاءت انطلاقة الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة من أجل فتح الطريق أمام دور أمريكي كبير في الشرق الأوسط، وقد أفصح الرئيس ترامب عن ذلك حين أكد أن هدف مبادرته ليس غزة فقط بل إقامة شرق أوسط جديد.
وتابع: "محاولة الإنقاذ الثانية هي للكيان الإسرائيلي بما فيه نتنياهو وحكومته بعدما أوقع نفسه في أوسع وأكبر عزلة على مستوى العالم".

وقال محمد سعيد الرز: "الرئيس ترامب يتحدث عن أن الحرب انتهت فيما نتنياهو يحرص على القول أن المعركة لم تنته بعد، كما أن مبادرة ترامب تنص في مرحلتها الثانية على انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بينما أعلن نتنياهو أن إسرائيل سوف تحتفظ باحتلال ثلاثة مواقع على أرض غزة".

وأشار المحلل السياسي إلى أن كلمات ترامب في تل أبيب وشرم الشيخ تضمنت رؤيته بأن إيران سوف تشارك بعملية السلام، إلا أن نتنياهو واصل تهديده لإيران، معتبرا (أي نتنياهو) أن الحرب معها ستكون سمة المرحلة المقبلة".
واستطرد: "في الكنيست الإسرائيلي أكد ترامب حرصه على السلام بينما أعلن نتنياهو خطاب حرب واضح مهما حاول الرئيس الأمريكي تبييض نهجه العنصري".
ولفت إلى أن الاعتقاد الأعم هو أن هاتين المحاولتين جاءتا متأخرتين، وكما أن نتنياهو بات مرغما على تذوق الدواء المر من دون أن يحقق أهدافه، فإن ترامب لن يستطيع تنفيذ استراتيجيته ضد محور الشرق، لأن زعماء هذا المحور حققوا نماذج حية فوق الأرض، فيما اكتفت الولايات المتحدة بإطلاق الأماني والوعود، وشتان ما بين الذهب والزبد، على حد وصفه.
دكتور بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوضح لماذا لم يتحدث ترامب عن حل الدولتين
09:45 GMT
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما قام به خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى عودته إلى واشنطن "العاصمة الآمنة والجميلة".
وقال ترامب، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها"، مضيفا: "الآن، على كل تلك الدول العظيمة التي ناضلت طويلا وبشدة من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".
وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه.
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة، وجرى خلال القمة التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة من قبل الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر.
