https://sarabic.ae/20251014/خبير-سياسي-ترامب-يسعى-لإنقاذ-أمريكا-وإسرائيل-في-الشرق-الأوسط-1105995449.html

خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

خبير سياسي: ترامب يسعى لإنقاذ أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي محمد سعيد الرز، إن اندفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم يكن محصورا في رغبته بتحقيق السلام، خاصة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T11:33+0000

2025-10-14T11:33+0000

2025-10-14T11:33+0000

حصري

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105960096_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_619900a53d882740b44aa0b0fca7224d.jpg

وأضاف الرز، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أولاهما أن إدارة البيت الأبيض درست موقع الولايات المتحدة الحالي على خريطة الشرق الأوسط فوجدت أن محور الشرق يتقدم فيها بدوره الإنمائي التعاوني الحضاري ويوسع حضوره القوي بين دول هذه المنطقة، في نفس الوقت الذي تجمدت فيه مساعي الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.وأوضح أنه من هنا جاءت انطلاقة الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة من أجل فتح الطريق أمام دور أمريكي كبير في الشرق الأوسط، وقد أفصح الرئيس ترامب عن ذلك حين أكد أن هدف مبادرته ليس غزة فقط بل إقامة شرق أوسط جديد.وتابع: "محاولة الإنقاذ الثانية هي للكيان الإسرائيلي بما فيه نتنياهو وحكومته بعدما أوقع نفسه في أوسع وأكبر عزلة على مستوى العالم".وأشار المحلل السياسي إلى أن كلمات ترامب في تل أبيب وشرم الشيخ تضمنت رؤيته بأن إيران سوف تشارك بعملية السلام، إلا أن نتنياهو واصل تهديده لإيران، معتبرا (أي نتنياهو) أن الحرب معها ستكون سمة المرحلة المقبلة".واستطرد: "في الكنيست الإسرائيلي أكد ترامب حرصه على السلام بينما أعلن نتنياهو خطاب حرب واضح مهما حاول الرئيس الأمريكي تبييض نهجه العنصري".ولفت إلى أن الاعتقاد الأعم هو أن هاتين المحاولتين جاءتا متأخرتين، وكما أن نتنياهو بات مرغما على تذوق الدواء المر من دون أن يحقق أهدافه، فإن ترامب لن يستطيع تنفيذ استراتيجيته ضد محور الشرق، لأن زعماء هذا المحور حققوا نماذج حية فوق الأرض، فيما اكتفت الولايات المتحدة بإطلاق الأماني والوعود، وشتان ما بين الذهب والزبد، على حد وصفه.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما قام به خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى عودته إلى واشنطن "العاصمة الآمنة والجميلة".وقال ترامب، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها"، مضيفا: "الآن، على كل تلك الدول العظيمة التي ناضلت طويلا وبشدة من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة".وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة ليست سوى جزء منه.واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة، وجرى خلال القمة التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة من قبل الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر.

https://sarabic.ae/20251014/الإفراج-عن-الأسرى-ضمن-اتفاق-غزة-وقمة-شرم-الشيخ-تغلق-باب-الحرب-1105989407.html

https://sarabic.ae/20251014/عضو-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يوضح-لماذا-لم-يتحدث-ترامب-عن-حل-الدولتين-1105988851.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب