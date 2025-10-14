https://sarabic.ae/20251014/عضو-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يوضح-لماذا-لم-يتحدث-ترامب-عن-حل-الدولتين-1105988851.html

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوضح لماذا لم يتحدث ترامب عن حل الدولتين

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوضح لماذا لم يتحدث ترامب عن حل الدولتين

سبوتنيك عربي

أثار غياب حل الدولتين والضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية، عن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة السلام بشرم الشيخ، أمس الاثنين، تساؤلات، خاصة أنه... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T09:45+0000

2025-10-14T09:45+0000

2025-10-14T09:45+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

دونالد ترامب

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105598392_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_813f5015944d55cee9e39c7d0c6523ea.jpg

وحول هذا الأمر، قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه يجب الانتباه إلى أن وقف إطلاق النار على كل أهميته، وما نتج عنه من إيقاف إبادة جماعية مخططة ومنظمة من قبل حكومة فاشية في إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إلا أن محاولة إيهام الناس بإظهار أن تحقيق هذا يعني تحقيق السلام في المنطقة هو أمر غير صحيح".وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالتالي، فإن التصريحات التي يدل بها ترامب، عن قصد، يريد بها أن يظهر أن السلام بدأ يحل في الشرق الأوسط وليس فقط في فلسطين نتيجة وقف إطلاق النار".وأردف: "بالتالي يجب عدم التماهي مع محاولة إظهار أن السلام قد بدأ في المنطقة أو حل في المنطقة".وحول تأكيد ترامب أنه لم يتحدث عن حل الدولتين حتى بعد القمة، قال بسام الصالحي إنه "لم يتحدث على هذا الجانب تحديدا، لأنه من الواضح أنه تفاهم مع حكومة إسرائيل أن كل هذا الأمر يتعلق فقط في غزة وفي حدود الخطة التي طرحها لقطاع غزة بشكل أساسي وأن موضوع الضفة الغربية لا يزال تحت عهد الاحتلال الإسرائيلي كي يتفق مع إسرائيل على الترتيبات في الضفة".وتابع: "لذلك يجب أن نقول أن الإدارة الأمريكية حتى الآن تتماهى سياسيا مع إسرائيل أكثر من كونها تقبل موضوع حل الدولتين، ولهذا هناك أهمية كبيرة لمتابعة الموقف المصري والعربي والموقف الخاص بحل الدولتين الذي طرحته السعودية وفرنسا كي تكون المقاربة السياسية للسلام في المنطقة هي هذه المقاربة وليست مقاربة خطة ترامب".وأردف: "خطة ترامب هي مقاربة جزئية لا يجوز أن تتغلب على المقاربة القائمة على حل الدولتين".وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.وجرت عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الاثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.

https://sarabic.ae/20251014/ترامب-عقب-مشاركته-في-قمة-شرم-الشيخ-لم-نتحدث-عن-حل-الدولتين-1105981524.html

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بشأن-صفقة-غزة-الوثيقة-ستتضمن-القواعد-والأنظمة---عاجل-1105968167.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, حصري