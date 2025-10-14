عربي
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوضح لماذا لم يتحدث ترامب عن حل الدولتين
وحول هذا الأمر، قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه يجب الانتباه إلى أن وقف إطلاق النار على كل أهميته، وما نتج عنه من إيقاف إبادة جماعية مخططة ومنظمة من قبل حكومة فاشية في إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إلا أن محاولة إيهام الناس بإظهار أن تحقيق هذا يعني تحقيق السلام في المنطقة هو أمر غير صحيح".وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالتالي، فإن التصريحات التي يدل بها ترامب، عن قصد، يريد بها أن يظهر أن السلام بدأ يحل في الشرق الأوسط وليس فقط في فلسطين نتيجة وقف إطلاق النار".وأردف: "بالتالي يجب عدم التماهي مع محاولة إظهار أن السلام قد بدأ في المنطقة أو حل في المنطقة".وحول تأكيد ترامب أنه لم يتحدث عن حل الدولتين حتى بعد القمة، قال بسام الصالحي إنه "لم يتحدث على هذا الجانب تحديدا، لأنه من الواضح أنه تفاهم مع حكومة إسرائيل أن كل هذا الأمر يتعلق فقط في غزة وفي حدود الخطة التي طرحها لقطاع غزة بشكل أساسي وأن موضوع الضفة الغربية لا يزال تحت عهد الاحتلال الإسرائيلي كي يتفق مع إسرائيل على الترتيبات في الضفة".وتابع: "لذلك يجب أن نقول أن الإدارة الأمريكية حتى الآن تتماهى سياسيا مع إسرائيل أكثر من كونها تقبل موضوع حل الدولتين، ولهذا هناك أهمية كبيرة لمتابعة الموقف المصري والعربي والموقف الخاص بحل الدولتين الذي طرحته السعودية وفرنسا كي تكون المقاربة السياسية للسلام في المنطقة هي هذه المقاربة وليست مقاربة خطة ترامب".وأردف: "خطة ترامب هي مقاربة جزئية لا يجوز أن تتغلب على المقاربة القائمة على حل الدولتين".وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.وجرت عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الاثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوضح لماذا لم يتحدث ترامب عن حل الدولتين

أثار غياب حل الدولتين والضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية، عن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة السلام بشرم الشيخ، أمس الاثنين، تساؤلات، خاصة أنه تحدث عن نقاط مهمة تناولت وضع غزة وإعادة الإعمار في القطاع.
وحول هذا الأمر، قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه يجب الانتباه إلى أن وقف إطلاق النار على كل أهميته، وما نتج عنه من إيقاف إبادة جماعية مخططة ومنظمة من قبل حكومة فاشية في إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إلا أن محاولة إيهام الناس بإظهار أن تحقيق هذا يعني تحقيق السلام في المنطقة هو أمر غير صحيح".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ: لم نتحدث عن حل الدولتين
05:56 GMT
وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالتالي، فإن التصريحات التي يدل بها ترامب، عن قصد، يريد بها أن يظهر أن السلام بدأ يحل في الشرق الأوسط وليس فقط في فلسطين نتيجة وقف إطلاق النار".
وقال الصالحي: "هذا أمر غير صحيح ويجب أن يواجه بالحقيقة التي تقول بأن هذه بداية فقط لإمكانية أن يكون هناك حل إذا تم تحقيق حل دولتين وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني".
وأردف: "بالتالي يجب عدم التماهي مع محاولة إظهار أن السلام قد بدأ في المنطقة أو حل في المنطقة".
وحول تأكيد ترامب أنه لم يتحدث عن حل الدولتين حتى بعد القمة، قال بسام الصالحي إنه "لم يتحدث على هذا الجانب تحديدا، لأنه من الواضح أنه تفاهم مع حكومة إسرائيل أن كل هذا الأمر يتعلق فقط في غزة وفي حدود الخطة التي طرحها لقطاع غزة بشكل أساسي وأن موضوع الضفة الغربية لا يزال تحت عهد الاحتلال الإسرائيلي كي يتفق مع إسرائيل على الترتيبات في الضفة".
وتابع: "لذلك يجب أن نقول أن الإدارة الأمريكية حتى الآن تتماهى سياسيا مع إسرائيل أكثر من كونها تقبل موضوع حل الدولتين، ولهذا هناك أهمية كبيرة لمتابعة الموقف المصري والعربي والموقف الخاص بحل الدولتين الذي طرحته السعودية وفرنسا كي تكون المقاربة السياسية للسلام في المنطقة هي هذه المقاربة وليست مقاربة خطة ترامب".
وأردف: "خطة ترامب هي مقاربة جزئية لا يجوز أن تتغلب على المقاربة القائمة على حل الدولتين".
وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
أمس, 16:22 GMT
وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".
ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.
وجرت عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الاثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
