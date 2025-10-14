خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"
سبوتنيك عربي
أكد مدير الدراسات التركية في مركز "موكا" للدراسات الاستراتيجية، محمد رقيب أوغلو، أن إسرائيل لا تزال تمثل "مهمة غير مكتملة" بالنسبة للفلسطينيين، حتى بعد وقف... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"

16:10 GMT 14.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالقمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ
القمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
أكد مدير الدراسات التركية في مركز "موكا" للدراسات الاستراتيجية، محمد رقيب أوغلو، أن إسرائيل لا تزال تمثل "مهمة غير مكتملة" بالنسبة للفلسطينيين، حتى بعد وقف إطلاق النار في غزة.
وقال أوغلو لوكالة سبوتنيك: "منذ قيام إسرائيل، لم يكن هناك ما يضمن توصل جميع الأطراف، وجميع المشاركين في كل عملية سلام، إلى حل ملموس للمشكلة الإسرائيلية".

وأوضح في إشارة إلى اتفاقيات "أبراهام"الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يسعى أيضا إلى "جولة أخرى من الاتفاقيات التي تعترف فيها المزيد من الدول العربية بإسرائيل".

وذكر الخبير قائلا: "لم تنته المهمة لأن دولا أخرى لم تعترف بإسرائيل بعد".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديو
أمس, 17:09 GMT
وأوضح أن أي تقدم في صفقات مشابهة لاتفاقات "أبراهام" يعتمد على تمثيل فلسطيني موحد، فيما يرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لتركيا بدور أكبر في الوساطة.

وأكد أوغلو أن أي تقدم ملموس في اتفاق جديد على غرار اتفاقيات "أبراهام" يتوقف على تمثيل فلسطيني موحد.

وفي عام 2002، تبنت دول المنطقة مبادرة السلام العربية، التي نصت على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت إسرائيل هذا الاقتراح، وفي عام 2020، وقعت إسرائيل اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لتطبيع العلاقات. ولاحقا، انضمت المغرب والسودان إلى هذه الاتفاقيات.
وأشار أوغلو أمريكا لا يمكنها رؤية إسرائيل "سفينة غارقة" تفقد نفوذها على جميع الجبهات، موضحا أنه "ربما ستسمح لتركيا بتولي دور وساطة أكبر، بالتعاون مع الدول العربية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديو
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
