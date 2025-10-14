https://sarabic.ae/20251014/خبير-تركي-مهمة-ترامب-في-الشرق-الأوسط-لم-تنته-رغم-اتفاق-غزة-1106006326.html

خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"

خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"

سبوتنيك عربي

أكد مدير الدراسات التركية في مركز "موكا" للدراسات الاستراتيجية، محمد رقيب أوغلو، أن إسرائيل لا تزال تمثل "مهمة غير مكتملة" بالنسبة للفلسطينيين، حتى بعد وقف... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T16:10+0000

2025-10-14T16:10+0000

2025-10-14T16:10+0000

أخبار العالم الآن

العالم

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105974922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9713ca7165d87115bac0a2a0aaa1615.jpg

وقال أوغلو لوكالة سبوتنيك: "منذ قيام إسرائيل، لم يكن هناك ما يضمن توصل جميع الأطراف، وجميع المشاركين في كل عملية سلام، إلى حل ملموس للمشكلة الإسرائيلية".وذكر الخبير قائلا: "لم تنته المهمة لأن دولا أخرى لم تعترف بإسرائيل بعد". وأوضح أن أي تقدم في صفقات مشابهة لاتفاقات "أبراهام" يعتمد على تمثيل فلسطيني موحد، فيما يرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لتركيا بدور أكبر في الوساطة. وفي عام 2002، تبنت دول المنطقة مبادرة السلام العربية، التي نصت على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت إسرائيل هذا الاقتراح، وفي عام 2020، وقعت إسرائيل اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لتطبيع العلاقات. ولاحقا، انضمت المغرب والسودان إلى هذه الاتفاقيات.وأشار أوغلو أمريكا لا يمكنها رؤية إسرائيل "سفينة غارقة" تفقد نفوذها على جميع الجبهات، موضحا أنه "ربما ستسمح لتركيا بتولي دور وساطة أكبر، بالتعاون مع الدول العربية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة".ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديوالسيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-والمساعدات-بدأت-في-التدفق--عاجل-1105969720.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم