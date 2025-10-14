https://sarabic.ae/20251014/خبير-تركي-مهمة-ترامب-في-الشرق-الأوسط-لم-تنته-رغم-اتفاق-غزة-1106006326.html
خبير تركي: مهمة ترامب في الشرق الأوسط لم تنته رغم "اتفاق غزة"
أكد مدير الدراسات التركية في مركز "موكا" للدراسات الاستراتيجية، محمد رقيب أوغلو، أن إسرائيل لا تزال تمثل "مهمة غير مكتملة" بالنسبة للفلسطينيين، حتى بعد وقف... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوغلو لوكالة سبوتنيك: "منذ قيام إسرائيل، لم يكن هناك ما يضمن توصل جميع الأطراف، وجميع المشاركين في كل عملية سلام، إلى حل ملموس للمشكلة الإسرائيلية".وذكر الخبير قائلا: "لم تنته المهمة لأن دولا أخرى لم تعترف بإسرائيل بعد". وأوضح أن أي تقدم في صفقات مشابهة لاتفاقات "أبراهام" يعتمد على تمثيل فلسطيني موحد، فيما يرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لتركيا بدور أكبر في الوساطة. وفي عام 2002، تبنت دول المنطقة مبادرة السلام العربية، التي نصت على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت إسرائيل هذا الاقتراح، وفي عام 2020، وقعت إسرائيل اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لتطبيع العلاقات. ولاحقا، انضمت المغرب والسودان إلى هذه الاتفاقيات.وأشار أوغلو أمريكا لا يمكنها رؤية إسرائيل "سفينة غارقة" تفقد نفوذها على جميع الجبهات، موضحا أنه "ربما ستسمح لتركيا بتولي دور وساطة أكبر، بالتعاون مع الدول العربية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وقال أوغلو لوكالة سبوتنيك: "منذ قيام إسرائيل، لم يكن هناك ما يضمن توصل جميع الأطراف، وجميع المشاركين في كل عملية سلام، إلى حل ملموس للمشكلة الإسرائيلية".
وأوضح في إشارة إلى اتفاقيات "أبراهام"الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يسعى أيضا إلى "جولة أخرى من الاتفاقيات التي تعترف فيها المزيد من الدول العربية بإسرائيل".
وذكر الخبير قائلا: "لم تنته المهمة لأن دولا أخرى لم تعترف بإسرائيل بعد".
وأوضح أن أي تقدم في صفقات مشابهة لاتفاقات "أبراهام" يعتمد على تمثيل فلسطيني موحد، فيما يرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لتركيا بدور أكبر في الوساطة.
وأكد أوغلو أن أي تقدم ملموس في اتفاق جديد على غرار اتفاقيات "أبراهام" يتوقف على تمثيل فلسطيني موحد.
وفي عام 2002، تبنت دول المنطقة مبادرة السلام العربية، التي نصت على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت إسرائيل هذا الاقتراح
، وفي عام 2020، وقعت إسرائيل اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لتطبيع العلاقات. ولاحقا، انضمت المغرب والسودان إلى هذه الاتفاقيات.
وأشار أوغلو أمريكا لا يمكنها رؤية إسرائيل "سفينة غارقة" تفقد نفوذها على جميع الجبهات، موضحا أنه "ربما ستسمح لتركيا بتولي دور وساطة أكبر، بالتعاون مع الدول العربية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة".