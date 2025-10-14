https://sarabic.ae/20251014/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-مصر-تتصدى-لمحاولات-تصفية-القضية-الفلسطينية-1106012459.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن...

وفي مداخلة هاتفية على فضائية "المحور" المصرية، أوضح الهباش أن الدور المصري يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحرجة، حيث تمثل القاهرة "صمام الأمان" للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع ضياعها. وأبرز مستشار الرئيس الفلسطيني أهمية مؤتمر السلام الذي استضافته مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر وبمشاركة دولية وعربية واسعة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس قدرة مصر على قيادة المبادرات الرامية إلى إحياء عملية سلام عادلة وشاملة، مما يعزز مكانتها كفاعل أساسي في دعم القضية الفلسطينية. واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

