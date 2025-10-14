عربي
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن...
وفي مداخلة هاتفية على فضائية "المحور" المصرية، أوضح الهباش أن الدور المصري يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحرجة، حيث تمثل القاهرة "صمام الأمان" للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع ضياعها. وأبرز مستشار الرئيس الفلسطيني أهمية مؤتمر السلام الذي استضافته مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر وبمشاركة دولية وعربية واسعة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس قدرة مصر على قيادة المبادرات الرامية إلى إحياء عملية سلام عادلة وشاملة، مما يعزز مكانتها كفاعل أساسي في دعم القضية الفلسطينية. واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

20:40 GMT 14.10.2025
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وقيادته يكنّون تقديرًا كبيرًا لجهود مصر في حماية القضية من محاولات التصفية الممنهجة التي تقودها إسرائيل.
وفي مداخلة هاتفية على فضائية "المحور" المصرية، أوضح الهباش أن الدور المصري يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحرجة، حيث تمثل القاهرة "صمام الأمان" للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع ضياعها.
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني
14:46 GMT

وأشار إلى أن مصر ظلت، على مدى قرن من الزمان، الحامل التاريخي للقضية الفلسطينية، متمسكة بمسؤوليتها القومية رغم تعقيدات المشهد الإقليمي.

وأبرز مستشار الرئيس الفلسطيني أهمية مؤتمر السلام الذي استضافته مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر وبمشاركة دولية وعربية واسعة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس قدرة مصر على قيادة المبادرات الرامية إلى إحياء عملية سلام عادلة وشاملة، مما يعزز مكانتها كفاعل أساسي في دعم القضية الفلسطينية.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
10:39 GMT
واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
