https://sarabic.ae/20251014/منتخب-قطر-يتأهل-رسميا-لكأس-العالم-2026-للمرة-الثانية-في-تاريخه-1106011614.html
منتخب قطر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه
منتخب قطر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه
سبوتنيك عربي
حجز منتخب قطر مقعده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، ليؤكد مشاركته الثانية في المونديال بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافتها الدوحة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T19:55+0000
2025-10-14T19:55+0000
2025-10-14T19:55+0000
مجتمع
أخبار قطر اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
جاء تأهل "العنابي" عقب فوزه المثير على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي المؤهل للبطولة العالمية، وفقا لوسائل إعلام رياضية.وسجل المدافع بوعلام خوخي الهدف الأول لقطر في الدقيقة 48، قبل أن يعزز اللاعب بيدرو ميغيل تقدم منتخبه بالهدف الثاني في الدقيقة 74. وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة عن منتخب الإمارات الذي احتل المركز الثاني. يشار إلى ان بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر، التي حجزت مقعدها في المونديال أمس الإثنين. واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال.وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي.ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.
https://sarabic.ae/20251013/3-دول-جديدة-تظهر-في-كأس-العالم-2026-لأول-مرة-في-تاريخها--1105977793.html
https://sarabic.ae/20251013/المنتخبات-المتأهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1105961126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, رياضة, منوعات
أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, رياضة, منوعات
منتخب قطر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه
حجز منتخب قطر مقعده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، ليؤكد مشاركته الثانية في المونديال بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافتها الدوحة.
جاء تأهل "العنابي" عقب فوزه المثير على منتخب الإمارات
بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي المؤهل للبطولة العالمية، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
وسجل المدافع بوعلام خوخي الهدف الأول لقطر في الدقيقة 48، قبل أن يعزز اللاعب بيدرو ميغيل تقدم منتخبه بالهدف الثاني في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري
المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة عن منتخب الإمارات الذي احتل المركز الثاني.
وبذلك، ضمن قطر بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عن المجموعة الأولى، في انتظار حسم البطاقة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم منتخبي السعودية والعراق.
يشار إلى ان بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، ستشهد مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر، التي حجزت مقعدها في المونديال أمس الإثنين.
واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.
وجاء تأهل الأردن بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة "ب" بالتصفيات الآسيوية، خلف كوريا الجنوبية وبفارق نقطة واحدة عن العراق، الذي سيلعب مباراة الملحق ضد السعودية يوم الثلاثاء.
فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال.
وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي.
ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم
المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.