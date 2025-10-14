https://sarabic.ae/20251014/منتخب-قطر-يتأهل-رسميا-لكأس-العالم-2026-للمرة-الثانية-في-تاريخه-1106011614.html

منتخب قطر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه

حجز منتخب قطر مقعده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، ليؤكد مشاركته الثانية في المونديال بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافتها الدوحة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء تأهل "العنابي" عقب فوزه المثير على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي المؤهل للبطولة العالمية، وفقا لوسائل إعلام رياضية.وسجل المدافع بوعلام خوخي الهدف الأول لقطر في الدقيقة 48، قبل أن يعزز اللاعب بيدرو ميغيل تقدم منتخبه بالهدف الثاني في الدقيقة 74. وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة عن منتخب الإمارات الذي احتل المركز الثاني. يشار إلى ان بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر، التي حجزت مقعدها في المونديال أمس الإثنين. واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال.وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي.ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

