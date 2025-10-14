https://sarabic.ae/20251014/نادي-مصري-يواجه-أزمة-إيقاف-القيد-بسبب-مديونيات-تتجاوز-200-مليون-جنيه--1106003137.html

نادي مصري يواجه أزمة إيقاف القيد بسبب مديونيات تتجاوز 200 مليون جنيه

يواجه نادي الزمالك المصري خطر إيقاف القيد بسبب تراكم ديون مالية تتجاوز 203 ملايين جنيه مصري، نتيجة مستحقات متأخرة لأندية ولاعبين تقدموا بشكاوى رسمية إلى...

وتتوزع المديونيات على ستة أطراف رئيسية، حيث يطالب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بمبلغ 1.8 مليون دولار، بينما يستحق البولندي كونراد ميشالاك 770 ألف دولار، إلى جانب 120 ألف دولار للمدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.في سياق متصل، يترقب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة اليوم، قبل استئناف التدريبات الجماعية المقررة في السادسة مساءً باستاد الكلية الحربية. وأكد جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، التزامه بصرف هذه المستحقات اليوم، تقديرًا لتحمل اللاعبين ظروف النادي المالية الصعبة خلال الفترة الماضية، رغم التزاماتهم الأسرية والمالية.وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت". وأعربت إدارة اتحاد طنجة عن استيائها من "إخلال الزمالك بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق الصفقة، مما دفع النادي لاتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه المالية". وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية. ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.

