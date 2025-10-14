عربي
نادي مصري يواجه أزمة إيقاف القيد بسبب مديونيات تتجاوز 200 مليون جنيه
نادي مصري يواجه أزمة إيقاف القيد بسبب مديونيات تتجاوز 200 مليون جنيه
سبوتنيك عربي
يواجه نادي الزمالك المصري خطر إيقاف القيد بسبب تراكم ديون مالية تتجاوز 203 ملايين جنيه مصري، نتيجة مستحقات متأخرة لأندية ولاعبين تقدموا بشكاوى رسمية إلى... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
وتتوزع المديونيات على ستة أطراف رئيسية، حيث يطالب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بمبلغ 1.8 مليون دولار، بينما يستحق البولندي كونراد ميشالاك 770 ألف دولار، إلى جانب 120 ألف دولار للمدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.في سياق متصل، يترقب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة اليوم، قبل استئناف التدريبات الجماعية المقررة في السادسة مساءً باستاد الكلية الحربية. وأكد جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، التزامه بصرف هذه المستحقات اليوم، تقديرًا لتحمل اللاعبين ظروف النادي المالية الصعبة خلال الفترة الماضية، رغم التزاماتهم الأسرية والمالية.وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت". وأعربت إدارة اتحاد طنجة عن استيائها من "إخلال الزمالك بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق الصفقة، مما دفع النادي لاتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه المالية". وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية. ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.
تابعنا عبر
يواجه نادي الزمالك المصري خطر إيقاف القيد بسبب تراكم ديون مالية تتجاوز 203 ملايين جنيه مصري، نتيجة مستحقات متأخرة لأندية ولاعبين تقدموا بشكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما يستعد آخرون لرفع قضايا قانونية للمطالبة بحقوقهم.
وتتوزع المديونيات على ستة أطراف رئيسية، حيث يطالب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بمبلغ 1.8 مليون دولار، بينما يستحق البولندي كونراد ميشالاك 770 ألف دولار، إلى جانب 120 ألف دولار للمدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
كما تشمل المستحقات 250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي عن صفقة صلاح مصدق، و500 ألف دولار لنادي اتحاد طنجة المغربي عن صفقة عبد الحميد معالي، و800 ألف دولار لنادي إستريلا البرتغالي عن صفقة الأنجولي شيكو بانزا.
في سياق متصل، يترقب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة اليوم، قبل استئناف التدريبات الجماعية المقررة في السادسة مساءً باستاد الكلية الحربية.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
مجتمع
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
5 أكتوبر, 20:37 GMT
وأكد جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، التزامه بصرف هذه المستحقات اليوم، تقديرًا لتحمل اللاعبين ظروف النادي المالية الصعبة خلال الفترة الماضية، رغم التزاماتهم الأسرية والمالية.
وقال نادي اتحاد طنجة المغربي، السبت الماضي، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري، بسبب تأخر الأخير في تسديد القسط الأول من قيمة صفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي، البالغة 200 ألف دولار، والذي كان من المقرر تحويله بحلول السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على حد قوله.
وأكدت المصادر أن الشكوى ستُرفع بعد فشل محاولات التسوية الودية مع الزمالك، رغم التواصل المباشر والوعود المتكررة من النادي المصري دون تنفيذ، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من إدارة النادي الطنجاوي لموقع "المغرب سبورت".
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مجتمع
الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي
25 سبتمبر, 10:15 GMT
وأعربت إدارة اتحاد طنجة عن استيائها من "إخلال الزمالك بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق الصفقة، مما دفع النادي لاتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه المالية".
وتعد هذه الأزمة الثانية من نوعها للزمالك مع أندية مغربية، بعد خلاف مماثل مع نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة اللاعب صلاح مصدق، ما يثير تساؤلات حول التزامات النادي المصري في تعاملاته الأخيرة تجاه الأندية المغربية.
ومن المتوقع أن تثير الشكوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الكروية، حيث يصر اتحاد طنجة على استرداد مستحقاته كاملة عبر الـ"فيفا" في حال استمرار تأخر الزمالك.
