أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/أمريكا-تلغي-تأشيرات-6-أجانب-بسبب-منشوراتهم-عن-اغتيال-تشارلي-كيرك-1106014439.html
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك

02:53 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelpsالناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء، "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين".
وذكرت الوزارة أن الأجانب الذين أُلغيت تأشيراتهم، يحملون جنسيات جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وألمانيا وباراغواي.
وقالت الوزارة إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات "بنشر خطاب عنصري ومعاد للأجانب وللنساء".
إريكا كيرك، أرملة السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
أرملة تشارلي كيرك: أسامح قاتل زوجي لأن هذا ما فعله المسيح.. فيديو
21 سبتمبر, 23:07 GMT
وأضافت الوزارة أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة الألمانية قال فيه "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون".
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين تقول إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.
وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق، من أنها سوف تتخذ إجراءات ضد الأجانب الذين "يشيدون بوفاة كيرك أو يبررونها أو يستهينون بها".
