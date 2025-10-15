https://sarabic.ae/20251015/أمريكا-تلغي-تأشيرات-6-أجانب-بسبب-منشوراتهم-عن-اغتيال-تشارلي-كيرك-1106014439.html
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T02:53+0000
2025-10-15T02:53+0000
2025-10-15T02:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إلغاء تأشيرات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_34555636f0004212ff912118fb3e5067.jpg
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء، "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين".وذكرت الوزارة أن الأجانب الذين أُلغيت تأشيراتهم، يحملون جنسيات جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وألمانيا وباراغواي.وقالت الوزارة إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات "بنشر خطاب عنصري ومعاد للأجانب وللنساء".وأضافت الوزارة أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة الألمانية قال فيه "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون".وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين تقول إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق، من أنها سوف تتخذ إجراءات ضد الأجانب الذين "يشيدون بوفاة كيرك أو يبررونها أو يستهينون بها".
https://sarabic.ae/20250921/أرملة-تشارلي-كيرك-أغفر-لقاتل-زوجي-لأن-هذا-ما-فعله-المسيح-1105111041.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_56:0:989:700_1920x0_80_0_0_62c0fd947a941b7d5696b3322187a76d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إلغاء تأشيرات, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إلغاء تأشيرات, العالم
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء، "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين".
وذكرت الوزارة أن الأجانب الذين أُلغيت تأشيراتهم، يحملون جنسيات جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وألمانيا وباراغواي.
وقالت الوزارة إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات "بنشر خطاب عنصري ومعاد للأجانب وللنساء
".
وأضافت الوزارة أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة الألمانية قال فيه "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون".
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين تقول إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.
وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق، من أنها سوف تتخذ إجراءات ضد الأجانب الذين "يشيدون بوفاة كيرك أو يبررونها أو يستهينون بها".