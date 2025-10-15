https://sarabic.ae/20251015/حماس-تعلن-عن-تسليم-جثتي-أسيرين-إلى-إسرائيل-1106046603.html
وأوضحت الكتائب أن عملية التسليم ستتم اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء. وأضافت: لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين". وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.وأضاف البيان أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين. وتابع ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!". واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
"حماس" تعلن عن تسليم جثتي أسيرين إلى إسرائيل
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تلغرام"، عن قرارها تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت الكتائب أن عملية التسليم ستتم اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء.
وأضافت: لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "حماس ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين"، مشيرًا إلى أنه "بعد استكمال عملية التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلات المختطفين العريف أول تامير نيمرودي، وأوريئل بروخ، وآيتان ليفي، أنه تم إعادة رفاتهما".
وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر
تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
وتابع ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.