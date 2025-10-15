"حماس" تعلن عن تسليم جثتي أسيرين إلى إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تعلن عن تسليم جثتي أسيرين إلى إسرائيل
"حماس" تعلن عن تسليم جثتي أسيرين إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تلغرام"، عن قرارها تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في... 15.10.2025
2025-10-15T18:38+0000
2025-10-15T18:40+0000
حركة حماس
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097800699_0:117:3072:1844_1920x0_80_0_0_d740794e67113dd5246b95720b7ed157.jpg
وأوضحت الكتائب أن عملية التسليم ستتم اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء. وأضافت: لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين". وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.وأضاف البيان أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين. وتابع ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!". واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
"حماس" تعلن عن تسليم جثتي أسيرين إلى إسرائيل

18:38 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 18:40 GMT 15.10.2025)
© AP Photo / Jehad Alshrafi"حماس" تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تلغرام"، عن قرارها تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت الكتائب أن عملية التسليم ستتم اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء.
وأضافت: لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
"حماس": نتابع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى
07:42 GMT

وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "حماس ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين"، مشيرًا إلى أنه "بعد استكمال عملية التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلات المختطفين العريف أول تامير نيمرودي، وأوريئل بروخ، وآيتان ليفي، أنه تم إعادة رفاتهما".

وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.
الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله عقب الإفراج عنهم من سجون إسرائيل... صور وفيديو
13 أكتوبر, 10:01 GMT
وأضاف البيان أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
وتابع ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
