وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني: نسعى للاستفادة من الخبرات الروسية في مجالي النفط والغاز

وقال محمد في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "ثمة شركات روسية أعربت عن استعدادها للشراكة مع الجانب السوداني، وأنه سيتم اللقاء معها خلال الايام القليلة القادمة"، معربًا عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاقيات تمهد لشراكة حقيقية مع روسيا".وشدد محمد على أن "روسيا شريك مهم، والروس لديهم خبرة طويلة في مجال النفط والغاز"، وأردف: "نحن بأمس الحاجة لشركاء يساعدوننا في هذا المجال، ولذلك حرصنا على حضور أسبوع الطاقة في موسكو".وتابع محمد: "السودان يصدر النفط بكميات صغيرة، لكنه يحتاج إلى كميات كبيرة من النفط لتلبية مستلزمات فترة النمو الكبير والنهضة الشاملة في السودان، ولذلك نحتاج إلى كميات كبيرة من النفط للاستهلاك المحلي، والتصدير أيضا للحصول على الموارد الضرورية".وإذ شدد محمد على "حاجة السودان إلى تطوير امكانيات السودان من الطاقة"، بيّن أن السودان "يمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز بحاجة للاستخراج، لاستغلال الامكانيات بهدف تحقيق التنمية الشاملة في البلاد".وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن بلاده "تسعى لإقامة لإقامة شراكة مع روسيا، وأن هناك بوادر جيدة في هذا المجال"، مشيرًا إلى "الاحتياطات الضخمة من الغاز والنفط، التي تحتاج للاستخراج في السودان".
وقال محمد في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "ثمة شركات روسية أعربت عن استعدادها للشراكة مع الجانب السوداني، وأنه سيتم اللقاء معها خلال الايام القليلة القادمة"، معربًا عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاقيات تمهد لشراكة حقيقية مع روسيا".
وأضاف محمد: "الطاقة مهمة بالنسبة لنا، لأننا دولة تنتج الطاقة ولديها احتياطات ضخمة من النفط والغاز من جهة، ولأننا بحاجة إلى الطاقة بكميات كبيرة لتلبية مستلزمات عملية التنمية الشاملة والنهضة المتوقعة خلال الفترة المقبلة في البلاد".
وشدد محمد على أن "روسيا شريك مهم، والروس لديهم خبرة طويلة في مجال النفط والغاز"، وأردف: "نحن بأمس الحاجة لشركاء يساعدوننا في هذا المجال، ولذلك حرصنا على حضور أسبوع الطاقة في موسكو".
ووصف محمد، مشاركة بلاده في أسبوع الطاقة في موسكو، بأنه "فرصة للقاء عدد كبير من الوزراء في نفس المجال، والاستفادة بأقصى درجة ممكنة".
وتابع محمد: "السودان يصدر النفط بكميات صغيرة، لكنه يحتاج إلى كميات كبيرة من النفط لتلبية مستلزمات فترة النمو الكبير والنهضة الشاملة في السودان، ولذلك نحتاج إلى كميات كبيرة من النفط للاستهلاك المحلي، والتصدير أيضا للحصول على الموارد الضرورية".
وإذ شدد محمد على "حاجة السودان إلى تطوير امكانيات السودان من الطاقة"، بيّن أن السودان "يمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز بحاجة للاستخراج، لاستغلال الامكانيات بهدف تحقيق التنمية الشاملة في البلاد".
وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة 85 دولة، من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر والسودان والبحرين، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.
فعاليات المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
07:22 GMT

ويركز المنتدى على مناقشة تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة.

ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
