عربي
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى 4250 دولارا للأونصة
تابعنا عبر
أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الخميس، أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزًا 4250 دولارا للأونصة.
وبحلول الساعة 7:28 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كوميكس" بنيويورك، بنسبة 1.19% عن الإغلاق السابق، لتصل إلى 49.96 دولارا، ليصل سعر الأونصة إلى 4,251.56 دولارا.
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، وهو ما عزز الطلب عليه وسط التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات والنزاعات حول العالم.
خبير اقتصادي لـسبوتنيك: العالم يتجه للتخلي عن الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
2 أكتوبر, 10:47 GMT
كما ساهمت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، التي أضعفت الدولار، في دعم المعدن الأصفر.

إلى جانب ذلك، زادت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبنك المركزي بدعوى أنه لا يخفض الفائدة بسرعة كافية، ما عزز الإقبال على الذهب.

وتضاف إلى هذه العوامل الديون الحكومية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى والضبابية الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية.
