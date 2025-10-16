https://sarabic.ae/20251016/الذهب-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-ويصل-إلى-4250-دولارا-للأونصة-1106057210.html
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى 4250 دولارا للأونصة
أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الخميس، أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزًا 4250 دولارا للأونصة. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وبحلول الساعة 7:28 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كوميكس" بنيويورك، بنسبة 1.19% عن الإغلاق السابق، لتصل إلى 49.96 دولارا، ليصل سعر الأونصة إلى 4,251.56 دولارا.ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، وهو ما عزز الطلب عليه وسط التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات والنزاعات حول العالم.كما ساهمت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، التي أضعفت الدولار، في دعم المعدن الأصفر.وتضاف إلى هذه العوامل الديون الحكومية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى والضبابية الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية.
