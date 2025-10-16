حاكم مدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين.. مرشح المعارضة الكاميرونية يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
حاكم مدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين.. مرشح المعارضة الكاميرونية يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة
حاكم مدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين.. مرشح المعارضة الكاميرونية يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة
حاكم مدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين.. مرشح المعارضة الكاميرونية يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

12:32 GMT 16.10.2025
راديو
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أعلن قائد وحدة النخبة المعروفة باسم "كابسات" في مدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، أن الجيش تولى السلطة وحلّ جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت على عزل الرئيس أندريه راجولينا.

الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات

وقال الكولونيل راندريانيرينا إن "الجيش سيشكل مجلسا يتألف من ضباط من الجيش وقوات الدرك المكلفة بتطبيق القانون"، وأردف أنه سيجري تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية سريعا.
وأضاف أن "فترة التجديد سوف تستمر عامين كحد أقصى، وخلال هذه الفترة، سيُجرى استفتاء لوضع دستور جديد، يتبعه انتخابات لإنشاء المؤسسات الجديدة تدريجيا".
في الوقت ذاته، نددت رئاسة مدغشقر بهذا الإعلان، مؤكدة أن الرئيس أندريه راجولينا، لا يزال في منصبه.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن "وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة". وأضافت: "يبقى رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني".

وأرجع الصحفي المختص في الشأن الأفريقي إدريس جبرين إدريس، مغادرة الرئيس راجولينا البلاد إلى "خشيته من الصدام مع الجيش ودخول البلاد في توترات".

وقال إن "إعلان الفترة الانتقالية لمدة عامين سيتخلله إعلان دستوري أو دستور جديد لإدارة المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "مدغشقر تتأقلم على الوضع الجديد نظرًا للخبرة التي يملكها الجيش في التصرف مع الأزمات، وكان من الممكن الاعتماد على دستور قديم لتسيير أمور البلاد".

مرشح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة رغم استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين

تستمر السلطات في الكاميرون في فرز نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وسط ترقب شعبي كبير، لكن أحد المرشحين من المعارضة أعلن فوزه المبكر، مؤكدًا أن لديه "حصرا دقيقا بأرقام التصويت"، بينما لم يعلق الرئيس بول بيا، أكبر رؤساء العالم سنًا على هذه النتائج.
وقال مرشّح المعارضة عيسى تشيروما، البالغ من العمر 76 عاما، إن "انتصاره واضح ويجب أن يُحترم. الشعب اختار، وهذا الاختيار ينبغي أن يُصان".
وكان تشيروما، وهو وزير سابق للاتصال والعمل في حكومات بيا، قد انشق عن الرئيس مطلع العام الحالي، ليقود حملة انتخابية حشدت جماهير واسعة وحظيت بدعم ائتلاف من أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية.
أما بيا (92 عاما)، الذي يُعد أقدم رؤساء العالم بقاء في السلطة بعد 43 عاما في الحكم، فقد خاض السباق سعيًا لولاية ثامنة وسط توقعات بأن تمنحه سيطرته على مؤسسات الدولة وتشتت المعارضة أفضلية، رغم تصاعد السخط الشعبي من الركود الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني.
غير أن وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، كان قد حذّر قبل أيام من أن "أي إعلان أحادي للنتائج سيُعتبر خيانة عظمى"، مؤكدًا أن "المجلس الدستوري وحده المخوّل إعلان الفائز".

وقال السفير عطا المنان بخيت، الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأفريقية، إن "الظروف الاستثنائية، التي جرت في انتخابات الكاميرون أدت إلى اتباع تشيروما هذه السياسة، التي لم تنجح سابقًا مع من اتبعها من المرشحين في حالات انتخابية سابقة".

ولفت إلى الانشقاقات التي طالت تجمع الرئيس، خاصة من قادة الشمال المتحالفين مع الرئيس بيا منذ عام 1990، بالإضافة إلى الوضع في بعض الأقاليم وموقف الشباب المعارض لاستمرار الرئيس في منصبه.
