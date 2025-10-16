مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين

عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/مصر-توجه-دعوة-للمجتمع-الدولي-للإسهام-في-جهود-إحلال-السلام-بالمنطقة-ورفع-المعاناة-عن-الفلسطينيين-1106065654.html
مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين
مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة". 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T09:02+0000
2025-10-16T09:02+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
دونالد ترامب
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وضمن سلسلة لقاءات وحوارات أجراها الوزير المصري مع كبرى وسائل الإعلام الأجنبية، أشار عبد العاطي إلى "ما مثلته قمة شرم الشيخ من علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة، وما دشنته من فصل جديد في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط".وتطرق عبد العاطي إلى "رؤية القاهرة حيال عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة في قطاع غزة والترتيبات الأمنية، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرًا إلى "اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة".ونوّه وزير الخارجية المصري، بالدور الريادي الذي اضطلعت به بلاده على صعيد نجاح المفاوضات بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على استمرار "سعيها الحثيث من أجل تخفيف التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، وعملها على مضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومساعدة الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية".واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251015/ترامب-إسرائيل-قد-تستأنف-القتال-في-غزة-بكلمة-مني-إذا-لم-تلتزم-حماس-بالاتفاق-1106047121.html
https://sarabic.ae/20251014/فتح-قمة-شرم-الشيخ-تفتح-مسارا-سياسيا-لتحقيق-تطلعات-الشعب-الفلسطيني-1106004360.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم

مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين

09:02 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وضمن سلسلة لقاءات وحوارات أجراها الوزير المصري مع كبرى وسائل الإعلام الأجنبية، أشار عبد العاطي إلى "ما مثلته قمة شرم الشيخ من علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة، وما دشنته من فصل جديد في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط".
وتطرق عبد العاطي إلى "رؤية القاهرة حيال عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة في قطاع غزة والترتيبات الأمنية، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرًا إلى "اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق
أمس, 19:03 GMT
ونوّه وزير الخارجية المصري، بالدور الريادي الذي اضطلعت به بلاده على صعيد نجاح المفاوضات بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على استمرار "سعيها الحثيث من أجل تخفيف التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، وعملها على مضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومساعدة الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية".
ووجه عبد العاطي، الدعوة لجميع أعضاء المجتمع الدولي للـ"إسهام بصورة ملموسة في جهود إحلال السلام في المنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود إمداد المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم خطط وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تعد مكونًا رئيسيًا على صعيد استعادة السلم والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة".
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني
14 أكتوبر, 14:46 GMT
واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала