مصر توجه دعوة للمجتمع الدولي للإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة". 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وضمن سلسلة لقاءات وحوارات أجراها الوزير المصري مع كبرى وسائل الإعلام الأجنبية، أشار عبد العاطي إلى "ما مثلته قمة شرم الشيخ من علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة، وما دشنته من فصل جديد في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط".وتطرق عبد العاطي إلى "رؤية القاهرة حيال عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة في قطاع غزة والترتيبات الأمنية، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرًا إلى "اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة".ونوّه وزير الخارجية المصري، بالدور الريادي الذي اضطلعت به بلاده على صعيد نجاح المفاوضات بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على استمرار "سعيها الحثيث من أجل تخفيف التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، وعملها على مضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومساعدة الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية".واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

