المغرب... البحرية الملكية تنقذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر
المغرب... البحرية الملكية تنقذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر
أنقذت البحرية الملكية المغربية عشرات المهاجرين غير النظاميين قرب سواحل مدينة طانطان الواقعة على المحيط الأطلسي. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T12:52+0000
2025-10-17T12:52+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم الجمعة، عن البحرية الملكية المغربية أنها أنقذت 57 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل طانطان بعد أن تعطل قاربهم المطاطي في البحر لمدة ثلاثة أيام.وأفادت بأن أحد المهاجرين قام بتوجيه نداء استغاثة مؤثر إلى والدته من وسط البحر، ما دفع السلطات المختصة في مركز بوزنيقة المغربي للتحرك سريعا.وأجريت عملية الإنقاذ للمهاجرين غير النظاميين، ليلة الخميس، بمشاركة فرق مختصة تمكنت من إخراج المهاجرين بأمان إلى ميناء طانطان. وشملت مجموعة المهاجرين 29 مغربيا (بينهم امرأتان)، و27 من دول القارة الأفريقية في جنوب الصحراء (بينهم 5 نساء)، وشخص واحد مصري.ونشرت الصحيفة صورة متداولة على مواقع التواصل لحظة وصولهم تحت إشراف السلطات المغربية، في وقت تواصل الجهات المعنية الإجراءات المعتادة معهم.يشار إلى أن الطريق نحو جزر الكناري في العام 2024 سجل وصول 46,877 مهاجرا غير نظامي عبر البحر، وذلك بحسب بيانات "فرونتكس" الأولية.وخلال النصف الأول من العام 2025، أظهرت الأرقام أن نحو 11,284 شخصا وصلوا بهذه الطريقة (من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 يونيو/حزيران) مقارنة بـ 18,984 في الفترة نفسها عام 2023.
المغرب... البحرية الملكية تنقذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر

12:52 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Yousef Muradالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Yousef Murad
أنقذت البحرية الملكية المغربية عشرات المهاجرين غير النظاميين قرب سواحل مدينة طانطان الواقعة على المحيط الأطلسي.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم الجمعة، عن البحرية الملكية المغربية أنها أنقذت 57 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل طانطان بعد أن تعطل قاربهم المطاطي في البحر لمدة ثلاثة أيام.
وأفادت بأن أحد المهاجرين قام بتوجيه نداء استغاثة مؤثر إلى والدته من وسط البحر، ما دفع السلطات المختصة في مركز بوزنيقة المغربي للتحرك سريعا.
وأجريت عملية الإنقاذ للمهاجرين غير النظاميين، ليلة الخميس، بمشاركة فرق مختصة تمكنت من إخراج المهاجرين بأمان إلى ميناء طانطان. وشملت مجموعة المهاجرين 29 مغربيا (بينهم امرأتان)، و27 من دول القارة الأفريقية في جنوب الصحراء (بينهم 5 نساء)، وشخص واحد مصري.
ونشرت الصحيفة صورة متداولة على مواقع التواصل لحظة وصولهم تحت إشراف السلطات المغربية، في وقت تواصل الجهات المعنية الإجراءات المعتادة معهم.
يشار إلى أن الطريق نحو جزر الكناري في العام 2024 سجل وصول 46,877 مهاجرا غير نظامي عبر البحر، وذلك بحسب بيانات "فرونتكس" الأولية.
وخلال النصف الأول من العام 2025، أظهرت الأرقام أن نحو 11,284 شخصا وصلوا بهذه الطريقة (من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 يونيو/حزيران) مقارنة بـ 18,984 في الفترة نفسها عام 2023.
