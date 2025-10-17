خنازير برية تقتحم مدرسة في إسرائيل وتصيب طالبين بجروح...فيديو

https://sarabic.ae/20251017/خنازير-برية-تقتحم-مدرسة-في-إسرائيل-وتصيب-طالبين-بجروحفيديو-1106122196.html
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اندفاع أحد الخنازير، عبر ساحة المدرسة واصطدامه بتلميذة، ما أدى إلى سقوطها أرضا وإصابتها بخدوش بسيطة، في حين أصيب تلميذ آخر خلال الحادث.وتتسبب الخنازير البرية شمالي البلاد بأضرار بالحدائق والبنية التحتية في المناطق السكنية أثناء بحثها عن الغذاء، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
شهدت إحدى المدارس الثانوية في منطقة مسغاف، قرب مدينة حيفا في إسرائيل، الأربعاء الماضي، حادثة غير مألوفة بعدما اقتحم زوج من الخنازير البرية حرم المدرسة، ما أسفر عن إصابة طالبين بجروح طفيفة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اندفاع أحد الخنازير، عبر ساحة المدرسة واصطدامه بتلميذة، ما أدى إلى سقوطها أرضا وإصابتها بخدوش بسيطة، في حين أصيب تلميذ آخر خلال الحادث.
وأوضح مسؤولون في مجلس منطقة مسغاف أن الحادثة "غير اعتيادية وغير متوقعة"، مرجحين أن "تكون الخنازير قد دخلت المجمع التعليمي الواقع في منطقة محاطة بالغابات خلال عطلة الأعياد بحثا عن الطعام، مستغلة خلو المكان من الطلاب".
وتعد المواجهات بين الخنازير البرية والبشر في إسرائيل نادرة، وغالبا ما تقع عندما تصاب هذه الحيوانات بالذعر أو تحاول الهرب.
وتتسبب الخنازير البرية شمالي البلاد بأضرار بالحدائق والبنية التحتية في المناطق السكنية أثناء بحثها عن الغذاء، وفقا لوسائل إعلام عبرية.