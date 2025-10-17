علماء يطورون علاجا للسرطان عن طريق الأمواج الصوتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251017/علماء-يطورون-علاجا-للسرطان-عن-طريق-الأمواج-الصوتية-1106125865.html
علماء يطورون علاجا للسرطان عن طريق الأمواج الصوتية
علماء يطورون علاجا للسرطان عن طريق الأمواج الصوتية
سبوتنيك عربي
تستخدم الموجات الصوتية بترددات تفوق قدرة السمع البشري بشكل روتيني في الرعاية الطبية، وتعرف هذه الموجات أيضا بالموجات فوق الصوتية، وهي تساعد الأطباء في تشخيص... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T14:15+0000
2025-10-17T14:15+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:300:2573:1747_1920x0_80_0_0_8e6a68e0ad29adf024415551c91bb685.jpg
والآن، قد يستفيد المرضى الذين يعانون من حالات تتراوح من السرطان إلى الأمراض العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر قريبا من التطورات الحديثة في هذه التقنية.وقام مهندس الطب الحيوي، ريتشارد برايس، بدراسة كيفية ضبط الموجات فوق الصوتية المركزة - تركيز طاقة الصوت في حجم معين - بدقة لعلاج حالات مختلفة.وقال برايس: "على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت هذه التقنية نموا واستخدامًا كبيرين في العيادات، ويواصل الباحثون اكتشاف طرق جديدة لاستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لعلاج الأمراض".وحسب برايس، حقق الباحثون نجاحًا ملحوظا في علاج حالة تسمى الرعشة الأساسية، والتي تؤدي إلى ارتعاش لا إرادي، عادة في اليدين، وتجرى الآن علاجات الموجات فوق الصوتية المركزة للرعشة الأساسية بشكل روتيني في العديد من المواقع حول العالم.وصرح برايس أن بعض التطبيقات الأكثر إثارة للموجات فوق الصوتية المركزة تشمل تحسين توصيل الأدوية إلى الدماغ، وتحفيز الاستجابات المناعية ضد السرطان، وعلاج الأمراض النادرة في الجهاز العصبي المركزي.ويمثل حاجز الدم الدماغي مشكلةً في علاج الأمراض لأنه يمنع العلاجات من الوصول إلى هدفها المقصود، وقبل أكثر من عشرين عاما، أثبتت دراسات رائدة أن إرسال نبضات منخفضة الشدة من الموجات فوق الصوتية المركزة يمكن أن يفتح الحاجز الدموي الدماغي مؤقتا، عن طريق التسبب في تذبذب فقاعات دقيقة في الأوعية الدموية، حسبما ذكره برايس، ونقله موقع "ساينس أليرت".وأضاف: "يدفع هذا التذبذب جدران الأوعية المحيطة ويسحبها، ما يؤدي إلى فتح مسام صغيرة لفترة وجيزة تسمح للأدوية في مجرى الدم باختراق الدماغ. والأهم من ذلك، أن الحاجز الدموي الدماغي لا يفتح إلا عند تطبيق الموجات فوق الصوتية المركزة.وكشف برايس عن إجراء تجارب سريرية حاليا، لاختبار قدرة هذه الأجهزة على إيصال الأدوية إلى الدماغ لعلاج حالات مثل الورم الأرومي الدبقي، ونقائل الدماغ، ومرض ألزهايمر.وأشار برايس إلى أن الدراسات على الحيوانات، أظهرت أن استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لفتح الحاجز الدموي الدماغي يمكن أن يسهّل إيصال العلاجات الجينية إلى أهدافها المقصودة في الدماغ، ما يفتح الباب أمام اختبار هذه التقنية على البشر.وختم: "اكتشف الباحثون أن الموجات فوق الصوتية المركزة قادرة على تدمير الأورام الصلبة بطرق تمكّن الجهاز المناعي من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها بشكل أفضل".علماء روس يطورون أداة لتحسين عمل المبرمجين
https://sarabic.ae/20251015/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-قادرا-على-ترجمة-الهيروغليفية-المصرية-القديمة-1106025678.html
https://sarabic.ae/20251017/علماء-روس-يطورون-مادة-ثورية-قد-تصلح-كـرقعة-للقلب-1106108581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:59:2573:1988_1920x0_80_0_0_3634ab242d457db976582b6dbfcae4c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء يطورون علاجا للسرطان عن طريق الأمواج الصوتية

14:15 GMT 17.10.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
تستخدم الموجات الصوتية بترددات تفوق قدرة السمع البشري بشكل روتيني في الرعاية الطبية، وتعرف هذه الموجات أيضا بالموجات فوق الصوتية، وهي تساعد الأطباء في تشخيص الأمراض ومراقبتها، كما تتيح لمحات أولية عن أحدث أفراد عائلتك.
والآن، قد يستفيد المرضى الذين يعانون من حالات تتراوح من السرطان إلى الأمراض العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر قريبا من التطورات الحديثة في هذه التقنية.
وقام مهندس الطب الحيوي، ريتشارد برايس، بدراسة كيفية ضبط الموجات فوق الصوتية المركزة - تركيز طاقة الصوت في حجم معين - بدقة لعلاج حالات مختلفة.
وقال برايس: "على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت هذه التقنية نموا واستخدامًا كبيرين في العيادات، ويواصل الباحثون اكتشاف طرق جديدة لاستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لعلاج الأمراض".
وحسب برايس، حقق الباحثون نجاحًا ملحوظا في علاج حالة تسمى الرعشة الأساسية، والتي تؤدي إلى ارتعاش لا إرادي، عادة في اليدين، وتجرى الآن علاجات الموجات فوق الصوتية المركزة للرعشة الأساسية بشكل روتيني في العديد من المواقع حول العالم.
وصرح برايس أن بعض التطبيقات الأكثر إثارة للموجات فوق الصوتية المركزة تشمل تحسين توصيل الأدوية إلى الدماغ، وتحفيز الاستجابات المناعية ضد السرطان، وعلاج الأمراض النادرة في الجهاز العصبي المركزي.
الهيروغليفية المصرية القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
15 أكتوبر, 10:36 GMT
ويمثل حاجز الدم الدماغي مشكلةً في علاج الأمراض لأنه يمنع العلاجات من الوصول إلى هدفها المقصود، وقبل أكثر من عشرين عاما، أثبتت دراسات رائدة أن إرسال نبضات منخفضة الشدة من الموجات فوق الصوتية المركزة يمكن أن يفتح الحاجز الدموي الدماغي مؤقتا، عن طريق التسبب في تذبذب فقاعات دقيقة في الأوعية الدموية، حسبما ذكره برايس، ونقله موقع "ساينس أليرت".
وأضاف: "يدفع هذا التذبذب جدران الأوعية المحيطة ويسحبها، ما يؤدي إلى فتح مسام صغيرة لفترة وجيزة تسمح للأدوية في مجرى الدم باختراق الدماغ. والأهم من ذلك، أن الحاجز الدموي الدماغي لا يفتح إلا عند تطبيق الموجات فوق الصوتية المركزة.
بعد سنوات عديدة من اختبار سلامة هذه التقنية وتحسين التحكم في طاقة الموجات فوق الصوتية، طوّر الباحثون عدة أجهزة تستخدم الموجات فوق الصوتية المركزة لفتح الحاجز الدموي الدماغي للعلاج.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
09:15 GMT
وكشف برايس عن إجراء تجارب سريرية حاليا، لاختبار قدرة هذه الأجهزة على إيصال الأدوية إلى الدماغ لعلاج حالات مثل الورم الأرومي الدبقي، ونقائل الدماغ، ومرض ألزهايمر.
وأشار برايس إلى أن الدراسات على الحيوانات، أظهرت أن استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لفتح الحاجز الدموي الدماغي يمكن أن يسهّل إيصال العلاجات الجينية إلى أهدافها المقصودة في الدماغ، ما يفتح الباب أمام اختبار هذه التقنية على البشر.
وختم: "اكتشف الباحثون أن الموجات فوق الصوتية المركزة قادرة على تدمير الأورام الصلبة بطرق تمكّن الجهاز المناعي من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها بشكل أفضل".
علماء روس يطورون أداة لتحسين عمل المبرمجين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала