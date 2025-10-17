https://sarabic.ae/20251017/مدير-المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-إعلان-القطاع-منطقة-منكوبة-1106116745.html

مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يتحدث لـ"سبوتنيك" عن إعلان القطاع منطقة منكوبة

سبوتنيك عربي

علّق مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، على أسباب وتداعيات إعلان القطاع منطقة منكوبة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ تجاوزت نسبة الدمار الشامل 90%، نتيجة حرب الإبادة الجماعية والقصف المستمر، الذي دام لعامين متواصلين من القصف اليومي".وأفاد بأن "طائرات ودبابات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ألقت أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات فوق منازل المواطنين وعلى جميع الأحياء السكنية، ما أدى إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل".وأشار إلى أن "قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية حقيقية، إذ بلغت خسائر البنية التحتية والقطاع الإسكاني أكثر من 28 مليار دولار"، مؤكدا أن "الاحتلال دمر منازل أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية، التي باتت الآن تسكن في الشوارع، تفترش الأرض وتلتحف السماء، دون مأوى أو خيام أو كرفانات أو منازل متنقلة، وذلك بسبب عدم فتح المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".وأدان الثوابتة "ما يقوم به الاحتلال من جرائم بشعة لا تزال آثارها ممتدة على الشعب الفلسطيني"، وحمّله وكذلك جميع الدول التي تنخرط معه في الإبادة الجماعية، كامل المسؤوليات التاريخية والأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب.وطالب "كل دول العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الأممية والأهلية والعالمية والدولية والقانونية، بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الكارثة من جذورها وبكل أشكالها، وفتح المعابر بشكل كامل، وإعادة ترميم قطاع غزة، وإعادة الإعمار وإعادة الحياة، بما في ذلك توفير الماء والغذاء".كما أكد الثوابنة على مشكلة الإيواء، موضحا أن "آلاف الأسر تحتاج إلى خيام أو بيوت متنقلة"، مؤكدا أن "الكارثة مستمرة ومتدحرجة ولم تتوقف حتى اللحظة"، وطالب إسرائيل "بفتح المعابر ووقف الحرب بشكل فاعل وقوي وكامل، حتى يتسنى إعادة الحياة تدريجيا إلى قطاع غزة".وأعلنت حكومة قطاع غزة، أمس الخميس، تصنيف القطاع "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا"، جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام ونحو 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجر، تشكل خطرا دائما على حياة المدنيين.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أن حجم الدمار الناتج عن الحرب الإسرائيلية وصل إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الرسمية حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض، نتيجة تدمير آلاف المنازل والمنشآت الحيوية.وجاء هذا الإعلان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يوم الجمعة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأوضح المكتب الحكومي أن الركام يشمل "منازل ومرافق حيوية دمرها الاحتلال عمدًا"، مما جعل القطاع منطقة منكوبة، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وجهود الإنقاذ.وأشار إلى أن إزالة الأنقاض تواجه تحديات كبيرة، خاصة بسبب منع إسرائيل إدخال المعدات الثقيلة واستمرار إغلاق المعابر.كما حذر المكتب من وجود نحو 20 ألف جسم متفجر غير منفجر، يشكل تهديدا مباشرا للمدنيين والعاملين في الميدان، ويتطلب معالجة هندسية متخصصة قبل البدء برفع الأنقاض.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

