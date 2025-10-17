https://sarabic.ae/20251017/نائب-الرئيس-الإيراني-طهران-ترفض-شروط-واشنطن-لبدء-المفاوضات-معها-1106111036.html
نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها
نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها
سبوتنيك عربي
أكد، محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن "أمريكا تشترط على إيران قبول شروطها لبدء المفاوضات، وهو ما ترفضه طهران". 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:46+0000
2025-10-17T09:46+0000
2025-10-17T09:46+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وأشار خلال لقائه صناعيين ورواد أعمال في محافظة يزد، إلى أن "واشنطن تتخذ موقفا مؤيدا لحقوق الإنسان والحوار، لكنها هاجمت إيران خلال المفاوضات لإجبارها على الاستسلام".وشدد أن "إيران دائما مستعدة للتفاوض مع جميع الدول باستثناء إسرائيل"، مؤكدا أن "الحكومة تدعو إلى الحوار لكنها لا تستسلم للمطالب المفرطة، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يقبل الاستسلام"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اللقاء، أن "قطاعي الصناعة والخدمات أبديا أداء ناجحا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ما جلب العزة والفخر لإيران على المستوى العالمي".وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحظر العقوبات أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.
https://sarabic.ae/20251016/ترامب-تلقيت-قبل-أسبوعين-تقريرا-بأن-إيران-تسعى-لصنع-سلاح-نووي-1106061278.html
https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يشكر-إيران-لدعمها-خطة-السلام-في-غزة-1105816385.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها
أكد، محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن "أمريكا تشترط على إيران قبول شروطها لبدء المفاوضات، وهو ما ترفضه طهران".
وأشار خلال لقائه صناعيين ورواد أعمال في محافظة يزد، إلى أن "واشنطن تتخذ موقفا مؤيدا لحقوق الإنسان والحوار، لكنها هاجمت إيران خلال المفاوضات لإجبارها على الاستسلام".
وشدد أن "إيران دائما مستعدة للتفاوض مع جميع الدول باستثناء إسرائيل"، مؤكدا أن "الحكومة تدعو إلى الحوار لكنها لا تستسلم للمطالب المفرطة، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يقبل الاستسلام"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اللقاء، أن "قطاعي الصناعة والخدمات أبديا أداء ناجحا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ما جلب العزة والفخر لإيران على المستوى العالمي".
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".
وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران
، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحظر العقوبات أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.