نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وأشار خلال لقائه صناعيين ورواد أعمال في محافظة يزد، إلى أن "واشنطن تتخذ موقفا مؤيدا لحقوق الإنسان والحوار، لكنها هاجمت إيران خلال المفاوضات لإجبارها على الاستسلام".وشدد أن "إيران دائما مستعدة للتفاوض مع جميع الدول باستثناء إسرائيل"، مؤكدا أن "الحكومة تدعو إلى الحوار لكنها لا تستسلم للمطالب المفرطة، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يقبل الاستسلام"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اللقاء، أن "قطاعي الصناعة والخدمات أبديا أداء ناجحا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ما جلب العزة والفخر لإيران على المستوى العالمي".وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحظر العقوبات أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.
الأخبار
نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها

09:46 GMT 17.10.2025
العاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
أكد، محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن "أمريكا تشترط على إيران قبول شروطها لبدء المفاوضات، وهو ما ترفضه طهران".
وأشار خلال لقائه صناعيين ورواد أعمال في محافظة يزد، إلى أن "واشنطن تتخذ موقفا مؤيدا لحقوق الإنسان والحوار، لكنها هاجمت إيران خلال المفاوضات لإجبارها على الاستسلام".
وشدد أن "إيران دائما مستعدة للتفاوض مع جميع الدول باستثناء إسرائيل"، مؤكدا أن "الحكومة تدعو إلى الحوار لكنها لا تستسلم للمطالب المفرطة، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يقبل الاستسلام"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اللقاء، أن "قطاعي الصناعة والخدمات أبديا أداء ناجحا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ما جلب العزة والفخر لإيران على المستوى العالمي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
ترامب: تلقيت قبل أسبوعين تقريرا بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي
أمس, 07:46 GMT
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ترامب يشكر إيران لدعمها "خطة السلام" في غزة
9 أكتوبر, 20:29 GMT
وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحظر العقوبات أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.
