https://sarabic.ae/20251017/نائب-الرئيس-الإيراني-طهران-ترفض-شروط-واشنطن-لبدء-المفاوضات-معها-1106111036.html

نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها

نائب الرئيس الإيراني: طهران ترفض شروط واشنطن لبدء المفاوضات معها

سبوتنيك عربي

أكد، محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن "أمريكا تشترط على إيران قبول شروطها لبدء المفاوضات، وهو ما ترفضه طهران". 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T09:46+0000

2025-10-17T09:46+0000

2025-10-17T09:46+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg

وأشار خلال لقائه صناعيين ورواد أعمال في محافظة يزد، إلى أن "واشنطن تتخذ موقفا مؤيدا لحقوق الإنسان والحوار، لكنها هاجمت إيران خلال المفاوضات لإجبارها على الاستسلام".وشدد أن "إيران دائما مستعدة للتفاوض مع جميع الدول باستثناء إسرائيل"، مؤكدا أن "الحكومة تدعو إلى الحوار لكنها لا تستسلم للمطالب المفرطة، وأن الشعب الإيراني أيضا لن يقبل الاستسلام"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اللقاء، أن "قطاعي الصناعة والخدمات أبديا أداء ناجحا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ما جلب العزة والفخر لإيران على المستوى العالمي".وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحظر العقوبات أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.

https://sarabic.ae/20251016/ترامب-تلقيت-قبل-أسبوعين-تقريرا-بأن-إيران-تسعى-لصنع-سلاح-نووي-1106061278.html

https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يشكر-إيران-لدعمها-خطة-السلام-في-غزة-1105816385.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل