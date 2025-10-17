نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/نائب-لبناني-إسرائيل-تحاول-إرساء-قواعد-جديدة-في-بلادنا-واستهداف-مؤسسات-الاقتصاد-لمنع-إعادة-الإعمار-1106121407.html
نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار
نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار
سبوتنيك عربي
علّق النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب، مؤكدًا أن "طبيعة إسرائيل ليست جديدة على الجنوبيين، فهي تعمل على تثبيت... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T12:26+0000
2025-10-17T12:26+0000
لبنان
الجنوب الليناني
أخبار حزب الله
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106114290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb87d4bf287546b979002625930089ec.jpg
وقال شري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "إسرائيل تحاول أن ترسي قواعد جديدة في لبنان"، كاشفًا أن "الهدف من استهداف المؤسسات الاقتصادية في لبنان هو منع إعادة الاعمار خاصة في الجهة الحدودية"، ودعا اللبنانيين ليكونوا يدًا واحدة.وإذ أكد النائب اللبناني أنه "لن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا: "منفتحون على نقاش جدّي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، متسائلًا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان؟، ولو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل لماذا استهدفته؟".وأردف شري: "بفضل مقاتلي "حزب الله"، تمكن الحزب من ردع الجيش الإسرائيلي خلال 66 يوما من ثباتهم وعزيمتهم"، وتابع: "نحن اللبنانيون يجب أن يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية، ونرى أين مصلحة بلدنا، ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرًا أن "تنفيذ خطوة لما تريده الولايات المتحدة سيجعلها تطالب بخطوات أخرى".وأشار شري إلى "وجود عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لإعادة الإعمار وهذا ما يستوجب مواجهته"، مشددًا على وجوب "استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فمنذ 7 أشهر لم تقم الحكومة بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح". وحول الانتخابات النيابية، قال شري: "بدأنا في العملية الانتخابية، ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد ومن خلال القانون النافذ"، مضيفًا: "أنا ضد تصويت المغتربين اللبنانين من الخارج، إذ يجب عليهم أن يأتوا للتصويت في لبنان".
https://sarabic.ae/20251017/غارات-إسرائيلية-مدمرة-تستهدف-معمل-إسمنت-ومجبل-زفت-في-الجنوب-اللبناني-1106116999.html
https://sarabic.ae/20251016/لبنان-يطالب-بانسحاب-إسرائيلي-كامل-من-المناطق-التي-يحتلها-في-أراضيه-1106075289.html
لبنان
الجنوب الليناني
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106114290_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_72ae61cf4cf94c8bc45d39de1cbe7109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب الليناني, أخبار حزب الله, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, الجنوب الليناني, أخبار حزب الله, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار

12:26 GMT 17.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات إسرائيلية مدمّرة تطال معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني
غارات إسرائيلية مدمّرة تطال معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
علّق النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب، مؤكدًا أن "طبيعة إسرائيل ليست جديدة على الجنوبيين، فهي تعمل على تثبيت وجودها وقوتها من خلال المجازر والاعتداءات المستمرة"، مشددًا على أن "من أجبر إسرائيل فقط على إجلاء الاحتلال هو لبنان".
وقال شري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "إسرائيل تحاول أن ترسي قواعد جديدة في لبنان"، كاشفًا أن "الهدف من استهداف المؤسسات الاقتصادية في لبنان هو منع إعادة الاعمار خاصة في الجهة الحدودية"، ودعا اللبنانيين ليكونوا يدًا واحدة.

وأوضح شري أن "ما طرحه رئيس الجمهورية جوزيف عون، هو إسقاط نموذج المفاوضات الغير المباشرة، التي تمت بموضوع الترسيم البحري، لحل إشكالية 13 نقطة بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدًا رفض "حزب الله" المطلق للسلام أو التطبيع مع إسرائيل"، واصفًا تقديم الحكومة اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية، بالـ"خطوة الإيجابية".

غارات إسرائيلية مدمّرة تطال معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
غارات إسرائيلية مدمرة تستهدف معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني
11:08 GMT
وإذ أكد النائب اللبناني أنه "لن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا: "منفتحون على نقاش جدّي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، متسائلًا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان؟، ولو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل لماذا استهدفته؟".

ورأى شري أنه "لا يمكن للجيش اللبناني الوقوف في وجه إسرائيل دون تسليحه"، كاشفًا أن "العائق الأساسي أمام عدم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني هي إسرائيل"، وتابع: "لدينا شهرين ونصف لنرى المتغيرات الموجودة بيننا وبين إسرائيل وبعدها نعطي رأينا"، مؤكدًا على "عدم نزع سلاح "حزب الله".

وأردف شري: "بفضل مقاتلي "حزب الله"، تمكن الحزب من ردع الجيش الإسرائيلي خلال 66 يوما من ثباتهم وعزيمتهم"، وتابع: "نحن اللبنانيون يجب أن يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية، ونرى أين مصلحة بلدنا، ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرًا أن "تنفيذ خطوة لما تريده الولايات المتحدة سيجعلها تطالب بخطوات أخرى".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي يحتلها في أراضيه
أمس, 11:42 GMT
وأشار شري إلى "وجود عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لإعادة الإعمار وهذا ما يستوجب مواجهته"، مشددًا على وجوب "استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فمنذ 7 أشهر لم تقم الحكومة بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح".

وأكد شري أن "الشعب الذي توجّه إلى صخرة الروشة ليس بشعب مهزوم"، وأضاف: "لا أحد يتعامل معنا على أننا مهزومون، وإلا لماذا تستعينون بالخارج"، مشددًا على أن "الشعب اللبناني المستهدف مستعد لأي حرب مفتوحة إذا شنتها إسرائيل".

وحول الانتخابات النيابية، قال شري: "بدأنا في العملية الانتخابية، ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد ومن خلال القانون النافذ"، مضيفًا: "أنا ضد تصويت المغتربين اللبنانين من الخارج، إذ يجب عليهم أن يأتوا للتصويت في لبنان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала