https://sarabic.ae/20251017/نائب-لبناني-إسرائيل-تحاول-إرساء-قواعد-جديدة-في-بلادنا-واستهداف-مؤسسات-الاقتصاد-لمنع-إعادة-الإعمار-1106121407.html
نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار
نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار
سبوتنيك عربي
علّق النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب، مؤكدًا أن "طبيعة إسرائيل ليست جديدة على الجنوبيين، فهي تعمل على تثبيت... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T12:26+0000
2025-10-17T12:26+0000
2025-10-17T12:26+0000
لبنان
الجنوب الليناني
أخبار حزب الله
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106114290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb87d4bf287546b979002625930089ec.jpg
وقال شري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "إسرائيل تحاول أن ترسي قواعد جديدة في لبنان"، كاشفًا أن "الهدف من استهداف المؤسسات الاقتصادية في لبنان هو منع إعادة الاعمار خاصة في الجهة الحدودية"، ودعا اللبنانيين ليكونوا يدًا واحدة.وإذ أكد النائب اللبناني أنه "لن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا: "منفتحون على نقاش جدّي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، متسائلًا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان؟، ولو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل لماذا استهدفته؟".وأردف شري: "بفضل مقاتلي "حزب الله"، تمكن الحزب من ردع الجيش الإسرائيلي خلال 66 يوما من ثباتهم وعزيمتهم"، وتابع: "نحن اللبنانيون يجب أن يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية، ونرى أين مصلحة بلدنا، ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرًا أن "تنفيذ خطوة لما تريده الولايات المتحدة سيجعلها تطالب بخطوات أخرى".وأشار شري إلى "وجود عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لإعادة الإعمار وهذا ما يستوجب مواجهته"، مشددًا على وجوب "استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فمنذ 7 أشهر لم تقم الحكومة بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح". وحول الانتخابات النيابية، قال شري: "بدأنا في العملية الانتخابية، ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد ومن خلال القانون النافذ"، مضيفًا: "أنا ضد تصويت المغتربين اللبنانين من الخارج، إذ يجب عليهم أن يأتوا للتصويت في لبنان".
https://sarabic.ae/20251017/غارات-إسرائيلية-مدمرة-تستهدف-معمل-إسمنت-ومجبل-زفت-في-الجنوب-اللبناني-1106116999.html
https://sarabic.ae/20251016/لبنان-يطالب-بانسحاب-إسرائيلي-كامل-من-المناطق-التي-يحتلها-في-أراضيه-1106075289.html
لبنان
الجنوب الليناني
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106114290_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_72ae61cf4cf94c8bc45d39de1cbe7109.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, الجنوب الليناني, أخبار حزب الله, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, الجنوب الليناني, أخبار حزب الله, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار
حصري
علّق النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب، مؤكدًا أن "طبيعة إسرائيل ليست جديدة على الجنوبيين، فهي تعمل على تثبيت وجودها وقوتها من خلال المجازر والاعتداءات المستمرة"، مشددًا على أن "من أجبر إسرائيل فقط على إجلاء الاحتلال هو لبنان".
وقال شري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "إسرائيل تحاول أن ترسي قواعد جديدة في لبنان"، كاشفًا أن "الهدف من استهداف المؤسسات الاقتصادية في لبنان هو منع إعادة الاعمار خاصة في الجهة الحدودية"، ودعا اللبنانيين ليكونوا يدًا واحدة.
وأوضح شري أن "ما طرحه رئيس الجمهورية جوزيف عون، هو إسقاط نموذج المفاوضات الغير المباشرة، التي تمت بموضوع الترسيم البحري، لحل إشكالية 13 نقطة بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدًا رفض "حزب الله" المطلق للسلام أو التطبيع مع إسرائيل"، واصفًا تقديم الحكومة اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية، بالـ"خطوة الإيجابية".
وإذ أكد النائب اللبناني أنه "لن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا: "منفتحون على نقاش جدّي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، متسائلًا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان
؟، ولو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل لماذا استهدفته؟".
ورأى شري أنه "لا يمكن للجيش اللبناني الوقوف في وجه إسرائيل دون تسليحه"، كاشفًا أن "العائق الأساسي أمام عدم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني هي إسرائيل"، وتابع: "لدينا شهرين ونصف لنرى المتغيرات الموجودة بيننا وبين إسرائيل وبعدها نعطي رأينا"، مؤكدًا على "عدم نزع سلاح "حزب الله".
وأردف شري: "بفضل مقاتلي "حزب الله"، تمكن الحزب من ردع الجيش الإسرائيلي خلال 66 يوما من ثباتهم وعزيمتهم"، وتابع: "نحن اللبنانيون يجب أن يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية
، ونرى أين مصلحة بلدنا، ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرًا أن "تنفيذ خطوة لما تريده الولايات المتحدة سيجعلها تطالب بخطوات أخرى".
وأشار شري إلى "وجود عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لإعادة الإعمار وهذا ما يستوجب مواجهته"، مشددًا على وجوب "استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فمنذ 7 أشهر لم تقم الحكومة بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح".
وأكد شري أن "الشعب الذي توجّه إلى صخرة الروشة ليس بشعب مهزوم"، وأضاف: "لا أحد يتعامل معنا على أننا مهزومون، وإلا لماذا تستعينون بالخارج"، مشددًا على أن "الشعب اللبناني المستهدف مستعد لأي حرب مفتوحة إذا شنتها إسرائيل".
وحول الانتخابات النيابية، قال شري: "بدأنا في العملية الانتخابية، ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد ومن خلال القانون النافذ"، مضيفًا: "أنا ضد تصويت المغتربين اللبنانين من الخارج، إذ يجب عليهم أن يأتوا للتصويت في لبنان
".