نائب لبناني: إسرائيل تحاول إرساء قواعد جديدة في بلادنا.. واستهداف مؤسسات الاقتصاد لمنع إعادة الإعمار

وقال شري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "إسرائيل تحاول أن ترسي قواعد جديدة في لبنان"، كاشفًا أن "الهدف من استهداف المؤسسات الاقتصادية في لبنان هو منع إعادة الاعمار خاصة في الجهة الحدودية"، ودعا اللبنانيين ليكونوا يدًا واحدة.وإذ أكد النائب اللبناني أنه "لن لا يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا: "منفتحون على نقاش جدّي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، متسائلًا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان؟، ولو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل لماذا استهدفته؟".وأردف شري: "بفضل مقاتلي "حزب الله"، تمكن الحزب من ردع الجيش الإسرائيلي خلال 66 يوما من ثباتهم وعزيمتهم"، وتابع: "نحن اللبنانيون يجب أن يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية، ونرى أين مصلحة بلدنا، ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرًا أن "تنفيذ خطوة لما تريده الولايات المتحدة سيجعلها تطالب بخطوات أخرى".وأشار شري إلى "وجود عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لإعادة الإعمار وهذا ما يستوجب مواجهته"، مشددًا على وجوب "استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فمنذ 7 أشهر لم تقم الحكومة بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح". وحول الانتخابات النيابية، قال شري: "بدأنا في العملية الانتخابية، ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد ومن خلال القانون النافذ"، مضيفًا: "أنا ضد تصويت المغتربين اللبنانين من الخارج، إذ يجب عليهم أن يأتوا للتصويت في لبنان".

