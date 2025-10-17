https://sarabic.ae/20251017/غارات-إسرائيلية-مدمرة-تستهدف-معمل-إسمنت-ومجبل-زفت-في-الجنوب-اللبناني-1106116999.html

غارات إسرائيلية مدمرة تستهدف معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني

17.10.2025

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.وأضاف خليفة: "نحن شركة لبنانية مسجلة لدى الدوائر الرسمية، ندفع الضرائب ونزوّد مختلف القطاعات، من بينها وزارة الأشغال العامة، كما أنه يعمل لدينا بين 60 و70 موظفًا، والخسائر التقديرية قد تصل إلى 15 مليون دولار".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.وأفاد مصدر طبي لبناني لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، أن "الغارة على منطقة بنعفول وسيناي جنوبي لبنان، شكلت ما يسمى بحزام ناري، أي عددا من الغارات المتتالية على مسافات متقاربة لتدمير وحرق أكبر مساحة من الأرض المستهدفة".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، عن تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير "بنية تحتية" تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد قوله.وأدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبرًا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701، وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

