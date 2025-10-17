غارات إسرائيلية مدمرة تستهدف معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني

عربي
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
غارات إسرائيلية مدمرة تستهدف معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني
مع ساعات الصباح الأولى، كشفت أشعة الشمس حجم الدمار الذي خلّفته سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
غارات إسرائيلية مدمرة تستهدف معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني

11:08 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 11:19 GMT 17.10.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات إسرائيلية مدمّرة تطال معمل إسمنت ومجبل زفت في الجنوب اللبناني
مع ساعات الصباح الأولى، كشفت أشعة الشمس حجم الدمار الذي خلّفته سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.

ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".

وأضاف خليفة: "نحن شركة لبنانية مسجلة لدى الدوائر الرسمية، ندفع الضرائب ونزوّد مختلف القطاعات، من بينها وزارة الأشغال العامة، كما أنه يعمل لدينا بين 60 و70 موظفًا، والخسائر التقديرية قد تصل إلى 15 مليون دولار".

من جهته، أكد المدير المالي للشركة حسن حطيط، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "المجابل كافة ومراكز الإدارة دُمّرت بالكامل، إلى جانب المواد الأولية القابلة للاشتعال"، لافتًا إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف كانت موجودة في الموقع، منذ ليل أمس الخميس".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.
وقال البيان الصادر عن الوزارة إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 6 مواطنين بجروح"، مشيرة إلى أن المصابين هم شخص في بنعفول قضاء صيدا، و5 أشخاص في بلدة أنصار قضاء النبطية.
وأفاد مصدر طبي لبناني لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، أن "الغارة على منطقة بنعفول وسيناي جنوبي لبنان، شكلت ما يسمى بحزام ناري، أي عددا من الغارات المتتالية على مسافات متقاربة لتدمير وحرق أكبر مساحة من الأرض المستهدفة".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، عن تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير "بنية تحتية" تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد قوله.
وقال البيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات إعادة إعمارها، حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية، وخاصة خلال عملية سهام الشمال".
وأدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبرًا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".
وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701، وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".
ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
