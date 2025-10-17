عربي
نوفوبافلوفكا كانت نقطة دفاع رئيسية لقوات كييف بين كراسنوارميسك وديميتروف - الدفاع الروسية
وجاء في بيان الوزارة: "إن العملية السرية، التي كانت نتيجة إجراءات ممنهجة ومنسقة من قبل وحدات الهجوم، حسمت نتيجة القتال في نقطة رئيسية في دفاع العدو بين مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف".وأشارت الوزارة إلى أن بلدة نوفوبافلوفكا كانت ذات أهمية رئيسية للقوات الأوكرانية.وأضافت وزارة الدفاع أن "السيطرة على هذه المنطقة أتاحت اختراق خط دفاع العدو وتهيئة الظروف لعزل بلدتين كبيرتين".وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المنسقة لوحدات تجمع قوات تسينتر مكنت من تعزيز المواقع بشكل كبير على مداخل كراسنوارميسك وخلق الظروف لتطوير الهجوم".وأمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي حررها تجمع قوات "تسينتر" (المركز)، كانت نقطة دفاع رئيسية للقوات الأوكرانية بين كراسنوارميسك وديميتروف.
وجاء في بيان الوزارة: "إن العملية السرية، التي كانت نتيجة إجراءات ممنهجة ومنسقة من قبل وحدات الهجوم، حسمت نتيجة القتال في نقطة رئيسية في دفاع العدو بين مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف".
وأشارت الوزارة إلى أن بلدة نوفوبافلوفكا كانت ذات أهمية رئيسية للقوات الأوكرانية.
وأضافت وزارة الدفاع أن "السيطرة على هذه المنطقة أتاحت اختراق خط دفاع العدو وتهيئة الظروف لعزل بلدتين كبيرتين".
وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المنسقة لوحدات تجمع قوات تسينتر مكنت من تعزيز المواقع بشكل كبير على مداخل كراسنوارميسك وخلق الظروف لتطوير الهجوم".
وأمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و9 مستودعات مواد".

وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
