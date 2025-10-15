عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، و7 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 8 قنابل جوية موجهة و142 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و9 مستودعات مواد".

وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
أمس, 09:23 GMT
وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، و7 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة، ومنشأت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 8 قنابل جوية موجهة و142 مسيرة أوكرانية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
5 أكتوبر, 09:34 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
