القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، و7 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 8 قنابل جوية موجهة و142 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

