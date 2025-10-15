https://sarabic.ae/20251015/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوبافلوفكا-أليكسيفكا-وتتقدم-على-محاور-عدة---الدفاع-الروسية-1106023980.html
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
2025-10-15T09:11+0000
2025-10-15T09:11+0000
2025-10-15T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، و7 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 8 قنابل جوية موجهة و142 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوبافلوفكا وأليكسيفكا وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
09:11 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 15.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة نيبروبتروفسك".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و9 مستودعات مواد".
وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 175 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للمواد".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، و7 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة، ومنشأت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 8 قنابل جوية موجهة و142 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.