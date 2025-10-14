https://sarabic.ae/20251014/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بالاغان--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1105988743.html

القوات الروسية تحرر بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت أيضا تقدمها في الأحياء الشرقية لبلدة دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، وتسع محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 205 عسكريين ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير مستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد".وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة، ومنشأت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

