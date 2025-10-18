إعلام: مهاجرو دولة عربية يتصدرون نسب التجنيس في فرنسا بأكثر من 40%

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
09:46 GMT 18.10.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikovaمشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا
مشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
كشفت بيانات جديدة أن نحو 40,7 % من المواطنين المنحدرين من إحدى الدول العربية المقيمين على الأراضي الفرنسية في العام الماضي حصلوا على الجنسية الفرنسية.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم السبت، عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن "نحو40,7 في المئة من المواطنين المنحدرين من إحدى الدول المغاربية المقيمين على الأراضي الفرنسية في العام الماضي حصلوا على جنسية هذا البلد الأوروبي، فيما وصلت هذه النسبة في صفوف المواطنين الأفارقة إلى 37,2 في المئة".
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022
25 مايو 2023, 07:38 GMT
وأكدت البيانات الفرنسية الجديدة أنه "يعيش في فرنسا حتى نهاية العام الماضي نحو 6 ملايين أجنبي، أكثر من 5 ملايين منهم ولدوا في الخارج، فيما نشأ 900 ألف منهم داخل الأراضي الفرنسية، أغلبهم من القاصرين الذين يمكن لهم، وفق شروط الإقامة، الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا عند بلوغهم 18 عاما أو بشكل مبكر بداية من سن 13 عاما".
وأفاد المعهد الفرنسي بأنه "في عام 1968، كان ثلاثة أرباع الأجانب المقيمين في فرنسا يحملون جنسية دولة أوروبية، وكان ربعهم يحمل جنسية أفريقية. أما في عام 2024، فقرابة نصف الأجانب المقيمين في هذا البلد يحملون جنسية دولة إفريقية، وثلثهم جنسية دولة أوروبية".
وأشار إلى أن الأجانب في فرنسا يمثلون 10 % من السكان دون 13 عاما، مقابل 5,6 % فيما يتعلق بالفئة العمرية ما بين 13 و17 عاما، مسجلا أن 8,8 % من الأجانب البالغين في فرنسا لا يحملون الجنسية الفرنسية، وُلدوا في الخارج، أي إنهم مهاجرون، أو لم يستوفوا شروط الإقامة لاكتساب الجنسية تلقائيا رغم ولادتهم في فرنسا.
وذكر معهد الإحصاء الفرنسي أن 34 % من المهاجرين المقيمين في فرنسا في 2024 قد حصلوا على الجنسية الفرنسية، وبالتالي لم يعودوا يُحسبون كأجانب.
وأكد أنه في عام 1921، كان يعيش في فرنسا أكثر من 1,5 مليون أجنبي، لكن هذا العدد ارتفع حتى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي ليصل إلى 2,7 مليون شخص، وانخفض حتى منتصف أربعينيات القرن الماضي إلى 1,7 مليون أجنبي قبل أن يرتفع مرة أخرى.
