إعلام: مهاجرو دولة عربية يتصدرون نسب التجنيس في فرنسا بأكثر من 40%

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات جديدة أن نحو 40,7 % من المواطنين المنحدرين من إحدى الدول العربية المقيمين على الأراضي الفرنسية في العام الماضي حصلوا على الجنسية الفرنسية. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم السبت، عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن "نحو40,7 في المئة من المواطنين المنحدرين من إحدى الدول المغاربية المقيمين على الأراضي الفرنسية في العام الماضي حصلوا على جنسية هذا البلد الأوروبي، فيما وصلت هذه النسبة في صفوف المواطنين الأفارقة إلى 37,2 في المئة".وأكدت البيانات الفرنسية الجديدة أنه "يعيش في فرنسا حتى نهاية العام الماضي نحو 6 ملايين أجنبي، أكثر من 5 ملايين منهم ولدوا في الخارج، فيما نشأ 900 ألف منهم داخل الأراضي الفرنسية، أغلبهم من القاصرين الذين يمكن لهم، وفق شروط الإقامة، الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا عند بلوغهم 18 عاما أو بشكل مبكر بداية من سن 13 عاما".وأفاد المعهد الفرنسي بأنه "في عام 1968، كان ثلاثة أرباع الأجانب المقيمين في فرنسا يحملون جنسية دولة أوروبية، وكان ربعهم يحمل جنسية أفريقية. أما في عام 2024، فقرابة نصف الأجانب المقيمين في هذا البلد يحملون جنسية دولة إفريقية، وثلثهم جنسية دولة أوروبية".وأشار إلى أن الأجانب في فرنسا يمثلون 10 % من السكان دون 13 عاما، مقابل 5,6 % فيما يتعلق بالفئة العمرية ما بين 13 و17 عاما، مسجلا أن 8,8 % من الأجانب البالغين في فرنسا لا يحملون الجنسية الفرنسية، وُلدوا في الخارج، أي إنهم مهاجرون، أو لم يستوفوا شروط الإقامة لاكتساب الجنسية تلقائيا رغم ولادتهم في فرنسا.وذكر معهد الإحصاء الفرنسي أن 34 % من المهاجرين المقيمين في فرنسا في 2024 قد حصلوا على الجنسية الفرنسية، وبالتالي لم يعودوا يُحسبون كأجانب.وأكد أنه في عام 1921، كان يعيش في فرنسا أكثر من 1,5 مليون أجنبي، لكن هذا العدد ارتفع حتى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي ليصل إلى 2,7 مليون شخص، وانخفض حتى منتصف أربعينيات القرن الماضي إلى 1,7 مليون أجنبي قبل أن يرتفع مرة أخرى.

