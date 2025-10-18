https://sarabic.ae/20251018/الداخلية-السورية-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-تابعة-لـداعش-في-ريف-دمشق-1106159036.html

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نجاح عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، كانت تنشط...

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية نفذت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر لتحركات الخلية الإرهابية، مما أدى إلى القبض على أحد أفرادها والقضاء على اثنين آخرين، أحدهما حاول تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". كما تمت مصادرة أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف معد للتفجير. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها الاستباقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدة جاهزية وكفاءة كوادرها في حماية أمن الوطن والمواطنين. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، الشهر الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي. وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.

