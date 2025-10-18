عربي
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نجاح عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، كانت تنشط...
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية نفذت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر لتحركات الخلية الإرهابية، مما أدى إلى القبض على أحد أفرادها والقضاء على اثنين آخرين، أحدهما حاول تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". كما تمت مصادرة أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف معد للتفجير. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها الاستباقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدة جاهزية وكفاءة كوادرها في حماية أمن الوطن والمواطنين. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، الشهر الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي. وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نجاح عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية بمحافظة ريف دمشق، وذلك بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية نفذت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر لتحركات الخلية الإرهابية، مما أدى إلى القبض على أحد أفرادها والقضاء على اثنين آخرين، أحدهما حاول تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري
2 أكتوبر, 11:33 GMT
كما تمت مصادرة أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف معد للتفجير.
وأكدت الوزارة أن الأسلحة والذخائر المضبوطة تمت مصادرتها، فيما أُحيل العنصر المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأنظمة والقوانين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها الاستباقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدة جاهزية وكفاءة كوادرها في حماية أمن الوطن والمواطنين.
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"حزب الله" في ريف دمشق وضبط أسلحة وصواريخ
11 سبتمبر, 09:35 GMT
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، الشهر الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.

وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.

وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
