الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب "فينغشين"... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب "فينغشين"... فيديو
الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب "فينغشين"... فيديو
الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب "فينغشين"... فيديو

10:31 GMT 18.10.2025
الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب فينغشين
الفلبين تجلي آلاف السكان مع اقتراب فينغشين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / x
أجلت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، آلاف السكان من إحدى الجزر الواقعة شرقي البلاد مع اقتراب العاصفة المدارية "فينغشين"، وسط مخاوف من فيضانات ساحلية وانزلاقات تربة، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ.
وقال مكتب إدارة الكوارث إن أكثر من تسعة آلاف شخص تم نقلهم من جزيرة كاتاندوانيس، إلى مناطق أكثر أمانا.

وأصدرت حكومة المحافظة تعليمات للسلطات المحلية بتفعيل خطط الإجلاء الخاصة بالمناطق المعرضة للخطر، خصوصًا السواحل والمناطق المنخفضة والمنحدرات التي يحتمل أن تشهد انزلاقات أرضية، بحسب وسائل إعلام غربية.

ومن المتوقع أن تمر عين العاصفة اليوم قبالة سواحل الجزيرة التي يقطنها نحو 270 ألف نسمة في منطقة بيكول، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. كما دعت السلطات في محافظتي سورسوغون وألباي المجاورتين إلى تنفيذ عمليات إخلاء وقائية.

يشار إلى أن الفلبين تتعرض سنويا لنحو 20 عاصفة أو إعصارا، وغالبا ما تكون المناطق الفقيرة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، ويؤكد العلماء أن التغير المناخي يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم.

وتأتي هذه العاصفة بعد أسابيع من سلسلة زلازل مدمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصا، بالإضافة إلى الإعصارين "بوالوي" و"راغاسا" اللذين خلفا ضحايا وخسائر مادية جسيمة.
