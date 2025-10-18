المرشح الأول لخلافة السنوار... من هو توفيق أبو نعيم؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
المرشح الأول لخلافة السنوار... من هو توفيق أبو نعيم؟
المرشح الأول لخلافة السنوار... من هو توفيق أبو نعيم؟
سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة إسرائيلية تقريرا سلطت فيه الضوء على توفيق أبو نعيم، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لخلافة يحيى السنوار في قيادة "حماس". 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T08:02+0000
2025-10-18T08:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094001324_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_f7eb64c70a7e1ca4c3c5e1121ebbe8db.jpg
ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، الرجل البالغ من العمر 63 عاما، والذي ينحدر من مخيم البريج الفلسطيني، يبدو أنه "مستعد للعب دور البطولة في مسرح غزة السياسي بعد الحرب".الصحيفة أشارت إلى أن فشل الإفراج عن أربعة من كبار الأسرى الفلسطينيين، مثل إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي، ترك قادة "حماس" يشعرون بـ"ضربة موجعة" في خطط الخلافة. لكن يبدو أن أبو نعيم، الذي أُطلق سراحه في صفقة جلعاد شاليط عام 2011، لديه سيرة ذاتية تجعله مرشحًا قويًا، كدراسات في الشريعة الإسلامية، ودكتوراه، وتاريخ طويل مع حركة الإخوان منذ الثمانينيات، إلى جانب تعلم العبرية أثناء وجوده في السجن، بحسب الصحيفة.أبو نعيم ليس وافدًا جديدًا على المشهد، فقد شارك في تأسيس وحدة "المجد" مع السنوار، وهي الوحدة التي كانت تُعرف بمهامها "الحساسة" في التعامل مع "المتعاونين".بعد عودته إلى غزة، تولى مناصب إدارية، من متابعة شؤون عائلات الأسرى إلى تنسيق استقبال الفلسطينيين الفارين من سوريا، وكأن هذا ليس كافيًا، أصبح في 2015 مسؤولًا عن جهاز أمني يعمل على إحباط أي اختراق استخباراتي، مع قبضة حديدية لقمع أي احتجاجات أو أفكار متطرفة مستوحاة من "داعش".التقرير يلمح إلى أن أبو نعيم قد يكون "المايسترو" الذي يدير الأمور من خلف الكواليس في غزة ما بعد الحرب، خاصة مع خبرته السياسية التي تفوق قادة الجناح العسكري.وحتى لو تشكلت لجنة إدارية "تكنوقراطية"، يبدو أن أبو نعيم سيظل الرجل الذي يمسك بزمام الأمور. ومع آليات المراقبة التي بناها، التي تحولت إلى أداة لـ"بث الرعب"، يبدو أن غزة على موعد مع مرحلة جديدة تحت قيادته المحتملة، وفقا للتقرير.وكانت ادعت إسرائيل أنها عثرت على مذكرة مكتوبة بيد السنوار، و"المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وبث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه انتفاضة عفوية، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.
نشرت صحيفة إسرائيلية تقريرا سلطت فيه الضوء على توفيق أبو نعيم، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لخلافة يحيى السنوار في قيادة "حماس".
ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، الرجل البالغ من العمر 63 عاما، والذي ينحدر من مخيم البريج الفلسطيني، يبدو أنه "مستعد للعب دور البطولة في مسرح غزة السياسي بعد الحرب".
الصحيفة أشارت إلى أن فشل الإفراج عن أربعة من كبار الأسرى الفلسطينيين، مثل إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي، ترك قادة "حماس" يشعرون بـ"ضربة موجعة" في خطط الخلافة.
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن صورة جديدة للحظة اغتيال يحيى السنوار
16 أكتوبر, 12:13 GMT
لكن يبدو أن أبو نعيم، الذي أُطلق سراحه في صفقة جلعاد شاليط عام 2011، لديه سيرة ذاتية تجعله مرشحًا قويًا، كدراسات في الشريعة الإسلامية، ودكتوراه، وتاريخ طويل مع حركة الإخوان منذ الثمانينيات، إلى جانب تعلم العبرية أثناء وجوده في السجن، بحسب الصحيفة.
أبو نعيم ليس وافدًا جديدًا على المشهد، فقد شارك في تأسيس وحدة "المجد" مع السنوار، وهي الوحدة التي كانت تُعرف بمهامها "الحساسة" في التعامل مع "المتعاونين".
بعد عودته إلى غزة، تولى مناصب إدارية، من متابعة شؤون عائلات الأسرى إلى تنسيق استقبال الفلسطينيين الفارين من سوريا، وكأن هذا ليس كافيًا، أصبح في 2015 مسؤولًا عن جهاز أمني يعمل على إحباط أي اختراق استخباراتي، مع قبضة حديدية لقمع أي احتجاجات أو أفكار متطرفة مستوحاة من "داعش".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم"
15 يوليو, 15:25 GMT
التقرير يلمح إلى أن أبو نعيم قد يكون "المايسترو" الذي يدير الأمور من خلف الكواليس في غزة ما بعد الحرب، خاصة مع خبرته السياسية التي تفوق قادة الجناح العسكري.
وحتى لو تشكلت لجنة إدارية "تكنوقراطية"، يبدو أن أبو نعيم سيظل الرجل الذي يمسك بزمام الأمور. ومع آليات المراقبة التي بناها، التي تحولت إلى أداة لـ"بث الرعب"، يبدو أن غزة على موعد مع مرحلة جديدة تحت قيادته المحتملة، وفقا للتقرير.
وكانت ادعت إسرائيل أنها عثرت على مذكرة مكتوبة بيد السنوار، و"المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وبث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.
يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
إسرائيل تتوعد قادة "حماس" في غزة والخارج بتصفيتهم بعد تأكيد مقتل محمد السنوار
31 مايو, 18:28 GMT
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.
وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه انتفاضة عفوية، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.
