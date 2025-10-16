https://sarabic.ae/20251016/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-لأول-مرة-عن-صورة-جديدة-للحظة-اغتيال-يحيى-السنوار-1106078873.html

الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن صورة جديدة للحظة اغتيال يحيى السنوار

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال إنها التُقطت في الموقع، الذي اغتيل فيه السنوار،قبل نحو عام، في مدينة رفح بقطاع غزة.وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أي بعد يوم من مقتل السنوار، كلًا من رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد باراك هيرام.وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، عثورها على مذكرة في قطاع غزة، خلال العام الحالي، بخط يد القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار.وادعت إسرائيل أن "المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وبث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر 2024، اغتيال يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.

