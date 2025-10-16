عربي
الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن صورة جديدة للحظة اغتيال يحيى السنوار
الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن صورة جديدة للحظة اغتيال يحيى السنوار
كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن صورة جديدة زعم أنها للرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، عقب اغتياله قبل عام.
الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن صورة جديدة للحظة اغتيال يحيى السنوار

12:13 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamraالقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن صورة جديدة زعم أنها للرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، عقب اغتياله قبل عام.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال إنها التُقطت في الموقع، الذي اغتيل فيه السنوار،قبل نحو عام، في مدينة رفح بقطاع غزة.
وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أي بعد يوم من مقتل السنوار، كلًا من رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد باراك هيرام.
وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، عثورها على مذكرة في قطاع غزة، خلال العام الحالي، بخط يد القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار.
وادعت إسرائيل أن "المذكرة تعرض تفصيلا لخطط "حماس" لاستهداف المدنيين خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وبث الفظائع على الهواء مباشرة"، وفق ما جاء في النص.
يأتي هذا بعد أن نشر مركز "مئير عميت" لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الإسرائيلية، الوثيقة الكاملة مع تحليل على الإنترنت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يحيى السنوار... محطات في حياة مهندس طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
إعلام إسرائيلي: جثمانا يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار الاتفاق مع "حماس"
9 أكتوبر, 12:35 GMT
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لصفحة من المذكرة المكتوبة بخط يد يحيى السنوار، وفق مزاعمها، وقالت: "لقد صدرت أوامر للإرهابيين بتصوير عمليات قتل المدنيين والجنود والعائلات، ليس من أجل التوثيق، ولكن كسلاح نفسي لإرهاب الإسرائيليين وإلهام المتطرفين"، بحسب تعبيرها.

وتابعت معلّقة على مضمون المذكرة: "لم تكن هذه انتفاضة عفوية، بل كانت حملة مدروسة لتدمير إسرائيل، مخططة ومدروسة ومنفذة".

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر 2024، اغتيال يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.
