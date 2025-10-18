https://sarabic.ae/20251018/المستديرة-تنتقم-من-ابنة-نيمار-بعد-استفزاز-عشاقها-فيديو-1106153151.html
المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو
سبوتنيك عربي
نيمار
أخبار كرة القدم
رياضة
نادي الفيديو
وسائط متعددة
وأظهرت لقطات الفيديو الطفلة وهي تبكي بين أحضان والدها بينما يحاول أحد أفراد الأمن استعادة الكرة التي انحرفت عن مسارها وصدمت الطفلة عن غير قصد.
المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو
13:00 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 13:12 GMT 18.10.2025)
شهدت مباراة "سانتوس" و"كورينثيانز" في الدوري البرازيلي، حادثة مؤثرة عندما تعرضت مافي، ابنة نجم سانتوس نيمار دا سيلفا، لضرب كرة طائشة في الرأس أثناء تواجدها بجانب والدها لمتابعة اللقاء.
وأظهرت لقطات الفيديو الطفلة وهي تبكي بين أحضان والدها بينما يحاول أحد أفراد الأمن استعادة الكرة التي انحرفت عن مسارها وصدمت الطفلة عن غير قصد.
وفي لقطة لاحقة ظهر نيمار يمازح زميله الذي تسبب بالحادث، إذ شكل اللاعبون ممرا ليمر من خلاله الزميل المتسبب برمي الكرة على الطفلة، ثم قام كل واحد بضرب رأسه في مشهد فكاهي رافقه تعليق من نيمار كتب فيه: "بابا انتقم لك يا مافي".