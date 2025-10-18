المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251018/المستديرة-تنتقم-من-ابنة-نيمار-بعد-استفزاز-عشاقها-فيديو-1106153151.html
المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو
المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة "سانتوس" و"كورينثيانز" في الدوري البرازيلي، حادثة مؤثرة عندما تعرضت مافي، ابنة نجم سانتوس نيمار دا سيلفا، لضرب كرة طائشة في الرأس أثناء تواجدها... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T13:00+0000
2025-10-18T13:12+0000
نيمار
أخبار كرة القدم
رياضة
نادي الفيديو
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106153218_0:63:408:292_1920x0_80_0_0_fe1f38b7bd1dd0a575235ba973d306a1.png
وأظهرت لقطات الفيديو الطفلة وهي تبكي بين أحضان والدها بينما يحاول أحد أفراد الأمن استعادة الكرة التي انحرفت عن مسارها وصدمت الطفلة عن غير قصد.الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديودب ينقض على سيدة أثناء سيرها في الشارع... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106153218_0:25:408:330_1920x0_80_0_0_c4a2a66547ee44a116581c607b77e6a2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيمار, أخبار كرة القدم, رياضة, نادي الفيديو
نيمار, أخبار كرة القدم, رياضة, نادي الفيديو

المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديو

13:00 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 13:12 GMT 18.10.2025)
© Photo / xالمستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها
المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت مباراة "سانتوس" و"كورينثيانز" في الدوري البرازيلي، حادثة مؤثرة عندما تعرضت مافي، ابنة نجم سانتوس نيمار دا سيلفا، لضرب كرة طائشة في الرأس أثناء تواجدها بجانب والدها لمتابعة اللقاء.
وأظهرت لقطات الفيديو الطفلة وهي تبكي بين أحضان والدها بينما يحاول أحد أفراد الأمن استعادة الكرة التي انحرفت عن مسارها وصدمت الطفلة عن غير قصد.
وفي لقطة لاحقة ظهر نيمار يمازح زميله الذي تسبب بالحادث، إذ شكل اللاعبون ممرا ليمر من خلاله الزميل المتسبب برمي الكرة على الطفلة، ثم قام كل واحد بضرب رأسه في مشهد فكاهي رافقه تعليق من نيمار كتب فيه: "بابا انتقم لك يا مافي".
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو
دب ينقض على سيدة أثناء سيرها في الشارع... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала