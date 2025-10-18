https://sarabic.ae/20251018/انهيار-صومعة-في-أمريكا-يثير-الذعر-ويتسبب-بأضرار-في-شبكة-الكهرباءفيديو-1106154176.html
انهيار صومعة في أمريكا يثير الذعر ويتسبب بأضرار في شبكة الكهرباء..فيديو
شهدت ولاية إلينوي الأمريكية، الأربعاء الماضي، حادثا لافتا تم توثيقه في مقطع فيديو، أظهر لحظة انهيار صومعة خرسانية ضخمة تحتوي على 816 طنا من حبوب فول الصويا، مما تسبب بحالة من الذعر بين الحاضرين وأضرار جسيمة في شبكة الكهرباء.
وبحسب السلطات المحلية في الولاية، فإن المزارعين لاحظوا قبل الحادث وجود انتفاخ وشقوق في هيكل الصومعة، وحاولوا تفريغ محتواها دون نجاح. وبعد وقت قصير، انهارت الصومعة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط خطوط الكهرباء وتطاير الشرر في المكان.
وأكدت فرق الطوارئ أنها أخلت المنطقة قبل الانهيار مباشرة كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية.
ومع ذلك، تسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات المنازل، فيما أوضحت شركة الكهرباء أن شبكة الخطوط المتضررة تحتاج إلى إعادة بناء كاملة، دون تحديد موعد لإعادة الخدمة حتى الآن.