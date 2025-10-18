https://sarabic.ae/20251018/علماء-روس-مذنب-يمر-قرب-الأرض-خلال-3-أيام--1106156603.html
علماء روس: مذنب يمر قرب الأرض خلال 3 أيام
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بأن "المذنب C/2025 A6 ليمون" سيمر على أقرب مسافة له من الأرض في 21...
وجاء في بيان المختبر: "سيمر "المذنب C/2025 A6 ليمون" على أقرب مسافة له من الأرض بعد ثلاثة أيام، في 21 أكتوبر، على بعد نحو 89 مليون كيلومتر، ومن المرجح أن المذنب يمر الآن بذروة سطوعه".وأضاف العلماء الروس أن هذا الجسم يحظى باهتمام كبير من قبل مصوري الفلك، وخاصة المحترفين منهم، إذ يقدم مشهدا بديعا للغاية باستخدام أدوات عالية الدقة.وأشار إلى أن هذا الجسم السماوي سيكون قابلا للرصد حتى نهاية أكتوبر أو، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل.يعد هذا الحدث فرصة فريدة لعشاق الفلك لمشاهدة واحد من الظواهر الكونية المذهلة، حيث يبرز جمال الكون وسحره من خلال هذا الزائر الفضائي. عالم روسي يحدد عدد المرات التي تسقط فيها النيازك على الأرضعلماء روس يتوصلون إلى أفضل طريقة لتسخين المياه في الشتاء باستخدام الشمس
