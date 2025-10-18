https://sarabic.ae/20251018/فتح-تصريحات-قيادي-حماس-تؤكد-تقديم-وجودها-التنظيمي-على-مصلحة-الشعب-الفلسطيني-1106149692.html

"فتح": تصريحات قيادي "حماس" تؤكد تقديم وجودها التنظيمي على مصلحة الشعب الفلسطيني

"فتح": تصريحات قيادي "حماس" تؤكد تقديم وجودها التنظيمي على مصلحة الشعب الفلسطيني

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، إن أحدث تصريحات للقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، محمد نزال، تؤكد أن الحركة ما زالت تقدم مصالحها...

وأكد المتحدث باسم "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن على "حماس" بعد عامين من الدمار في غزة أن تنحاز لإرادة الشعب لا أن تواصل الانفراد بالحكم.ورفضت "فتح" في بيان لها "أي حلول أو ترتيبات تُكرّس الفصل بين غزة والضفة أو تمنح الاحتلال مكاسب مجانية"، مؤكدة أن "الحديث عن "هدنة طويلة الأمد" يضرب المشروع الوطني ويستبدل الدولة الفلسطينية بمشاريع إدارة محلية تحت الاحتلال"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأضافت أن "تمسك "حماس" بسيطرتها الأمنية في غزة يعني إعادة إنتاج حكم غير شرعي وتكرار الانتهاكات"، مشيرة إلى أن "استعداد الحركة للتنازل عن سلاحها مقابل البقاء في الحكم يعكس سعيها للحفاظ على وجودها لا على حقوق الشعب".وشددت حركة "فتح" في بيانها على أن "الحل الوحيد هو عودة غزة إلى الشرعية الوطنية وإنهاء الانقسام"، مؤكدة أن "دماء الفلسطينيين سالت من أجل الدولة والحرية لا لتكريس الانقسام".وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، محمد نزال، قال في تصريحات لوسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، ونشرت أمس الجمعة، إن الحركة الفلسطينية تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية.وتابع أن "القضايا التي ستُناقش في المرحلة التالية من مفاوضات وقف الحرب في غزة، بما في ذلك السلاح، لا تخص "حماس" وحدها، بل تشمل فصائل فلسطينية مسلحة أخرى، وستتطلب موقفا أوسع من الفلسطينيين".كما أشار نزال إلى أن "حماس" اقترحت هدنة طويلة الأمد في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين"، لافتا إلى "أنها تريد هدنة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات لإعادة إعمار قطاع غزة".وقال: "الهدف ليس الاستعداد لحرب قادمة، الهدف هو أننا نريد هدنة نعيد فيها بناء قطاع غزة، لأن قطاع غزة يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل لبنائه".وأضاف أنه "بعد هذه الفترة، تتطلب الضمانات للمستقبل "أن تقدم هذه الدول الأفق والأمل للشعب الفلسطيني.. الشعب الفلسطيني يريد دولة فلسطينية مستقلة".وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أنها "مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير إسرائيلي آخر".وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، إن "حماس ستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل"، مشيرا إلى أنه "سيظل مطلوبا من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي وعدم إدخال المساعدات الكافية لأهالي القطاع".وأكدت إسرائيل، في وقت سابق، التعرف على هوية جثة رهينة سلمتها "حماس" أمس، مشيرة إلى أنها تعود لإلياهو مرغاليت.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.

